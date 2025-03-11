GPS-трекер для авто: как работает и стоит ли тратить на него деньги

Маленький и недорогой гаджет может перевернуть ваше представление о пользовании автомобилем. Журналисты редакции РБК-Украина Авто разбирались, чем может помочь владельцу семейного авто и корпоративного автопарка GPS-трекер.

Устройство, которое мы называем GPS-трекером, появилось довольно давно, но относительно недавно оно стало доступным для любого водителя: уже за 250 - 300 грн. можно приобрести хоть и не очень долговечный, но вполне работоспособный девайс. Что он может?

GPS-трекер, пользуясь одним из спутниковых созвездий на земной орбите, определяет положение автомобиля на местности. Для того, чтобы хранить эти данные в собственной памяти и незаметно передавать их на сервер или на другое устройство - например, на смартфон владельца или компьютер диспетчера.

Что такое GPS-трекер

С точки зрения конструкции типичный трекер - это компактная коробочка с модулями GPS-позиционирования и GSM-связи. Один определяет координаты машины, другой передает информацию заданным способом. Антенны обоих модулей спрятаны в корпус, потому что часто и сам трекер пытаются спрятать где-то в незаметном углу.

Устройство можно программировать, например, задается частота отправки данных о местоположении, причем пропуск сеанса связи может расцениваться как сигнал тревоги. Для питания трекер имеет собственную батарею, хотя не исключается возможность подключить его к бортовой сети.

Более-менее совершенные модели трекеров приспособлены к случаям, когда исчезнет GPS-связь (сети GPS, Galileo, BaiDou, ГЛОНАСС) и покрытие мобильной GSM-связи. Например, трекер будет накапливать информацию в собственной памяти, и затем отправит ее после восстановления связи. Также можно настроить девайс так, что он будет сознательно накапливать информацию в себе, а пользователь сливает все файлы после возвращения авто на базу.

Как пользоваться GPS-трекером

Первыми среди автомобилистов начали массово использовать GPS-трекеры владельцы автотранспортных предприятий и корпоративных парков. Таким образом руководители отслеживают несанкционированное использование грузовиков водителями, сливы топлива на маршруте и нарушения ПДД. Системы удаленного мониторинга, построенные на базе GPS-трекеров, могут контролировать количество топлива в баках, скорость движения и параметры двигателя.

С другой стороны, владельцы легковых автомобилей благодаря GPS-трекеру контролируют нахождение семейного транспорта: остается ли машина на парковке ночью, не заглянет ли жена в какое-то секретное место по дороге с фитнеса, не брал ли машину сын-школьник для покатушек с одноклассниками и т.д.

Охрана на основе трекеров

Довольно давно на базе таких трекеров созданы системы контроля, которые частично заменяют охранные системы для авто. Скажем, есть комплекты, которые не только отправляют на смартфон владельца местоположение его машины, но и при исчезновении связи с мобильной сетью или с GPS-покрытием поднимают тревогу. Поскольку проблемы со связью могут устраивать злоумышленники (обесточили машину, заглушили сигнал, загнали авто в подземный гараж), диспетчерский сервер сразу звонит владельцу, либо в полицию или службу охраны - если у владельца оплачена соответствующая сделка.

Самый дешевый, хотя и вполне эффективный вариант для автомобилистов - простенький GPS-маячок, спрятанный в машине, который в случае угона покажет владельцу на карте, куда направляется машина или где ее спрятали воры. Устройства iOS используют фирменный смарт-брелок AirTag, он так же на карте показывает, где находится объект, к которому брелок прицеплен. Но вместо спутников GPS эта метка использует Bluetooth и все без разбора гаджеты Apple, оказывающиеся рядом.

Вкратце

Некоторые технически подкованные автовладельцы используют GPS-трекер (версии с расширенным функционалом) вместо охранной системы. Но тут надо понимать, что трекер не имеет функций, полезных для некоторых авто. Например, для бюджетной машины более вероятно, что ее не украдут для перепродажи, а "вскроют" на месте, чтобы забрать из салона забытую сумку или, например, видеорегистратор. Поэтому ей более важна функция сигнализации - информирование водителя о несанкционированном открытии двери или разбитии окна. Но это не значит, что возможность отслеживать положение машины будет лишней.

При подготовке статьи были использованы материалы "Звук и Тюнинг" и L`Automobile.