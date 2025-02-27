5 готических соборов, от которых захватывает дух и душа рвется к небу

Страсбург, Франция

Кафедральный собор в Страсбурге был заложен в 1015 году и освящен в честь Девы Марии в 1439 году. Здание в стиле поздней готики полностью выстроено из красного песчаника, добытого в Вогезьких горах, что придает стенам уникальный розовый оттенок.

Поэт Поль Клодель писал о храме: "как розово-красный ангел, парящий над городом". С 1647 по 1874 годы собор был самым высоким зданием в мире, его северная башня достигает 142 метров. Особое внимание привлекает западный фасад, где тонкое каменное кружево сочетается с тысячами тщательно проработанных фигурок.

Кафедральный собор в Страсбурге (фото: Википедия)

Йорк, Великобритания

Собор в городе Йорк, Англия, строился с 1220 по 1472 годы и освящен в честь святого Петра. Длина здания составляет 158 метров, а высота башен - 60 метров. Храм считается одним из крупнейших в Северной Европе.

Собор известен не только самым широким нефом в Англии, но и уникальными витражами: самое большое в мире окно-роза диаметром 23 метра было создано в XV веке. В северном трансепте расположены стрельчатые окна, известные как "Пять сестер".

Йоркский собор изнутри (фото: Википедия)

Кельн, Германия

Собор в Кельне, одном из старейших городов Германии, был заложен в 1248 году. Архиепископ богатого Кельна стремился создать подходящий храм для хранения мощей Святых волхвов.

Строительство прервалось в XVI веке и продолжилось в XIX веке. Инженеры достраивали стены и башни западного фасада по старинным чертежам, используя современные материалы; торжественное открытие состоялось в 1880 году.

Строгий собор в стиле неоготики впечатляет: две башни высотой по 157,4 метра, богатая отделка снаружи, пышные интерьеры и бесценные реликвии внутри.

Кельнский собор (фото: Википедия)

Прага, Чехия

Собор Святого Вита является главным храмом Праги и одним из лучших образцов готики в Восточной Европе. Его строительство продолжалось с 1344 по 1929 год, а над созданием работали разные поколения архитекторов. Большая южная башня собора имеет высоту почти 100 метров и хорошо заметна с любой точки города.

Главный фасад украшен барельефами, скульптурами и большим круглым окном-розой. Внутри сохранились великолепные витражи, в частности работы Альфонса Мухи, создающие уникальную игру света. Собор Святого Вита является не только религиозным центром, но и важной исторической достопримечательностью Чехии.

Собор Святого Вита (фото: Википедия)

Антверпен, Бельгия

Собор Антверпенской Богоматери является крупнейшим и самым высоким храмом Бельгии. Его строительство началось в 1352 году и завершилось в 1521 году. Башня собора поднимается на 123 метра, делая его доминантой города. Интерьер храма украшают уникальные произведения Пауля Рубенса, в частности знаменитые картины "Снятие с креста" и "Воздвижение креста".

В архитектуре собора соединились готический стиль, барокко и рококо, что делает его неповторимым. Антверпенский собор является одним из величайших храмов Европы и символом бельгийской культуры.

Собор Антверпенской Богоматери (фото: Википедия)

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