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5 главных признаков, что мужчина не любит женщину

Как понять, что мужчина вас не любит (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто в отношениях женщины идеализируют партнера. Они закрывают глаза на недостатки и ищут любовь там, где ее нет. Есть признаки, с помощью которых можно понять, что мужчина вас не любит.

Об этом сообщила психолог Ирина Кулик в Instagram.

Не проявляет заинтересованности

По словам эксперта, если мужчина не проявляет интереса к вам как личности, не проявляет чувства и интерес, то это может свидетельствовать об отсутствии глубоких чувств.

Отсутствие поддержки

Женщинам необходимо знать, если мужчина не поддерживает вас в важных моментах вашей жизни, не помогает в сложных ситуациях и не проявляет эмоциональную поддержку, это значит, что он не испытывает настоящей любви.

Нет коммуникации

Некоторые мужчины могут избегать общения с женой, не желают открыто говорить об отношениях или не проявляют интереса к решению проблем. Это главный признак безразличия или нежелания заниматься проблемами.

Отсутствие физического и эмоционального интима

Если мужчина избегает контакта, не проявляет физическую близость, то это может указывать на то, что он не испытывает глубоких чувств к вам.

Отсутствие усилий

Важно, если мужчина не прилагает усилий для сохранения ваших отношений, не делает компромиссов или не желает улучшить их, то это может означать, что он не старается и не дорожит вами.

Психолог говорит, что эти признаки не окончательные доказательства, но могут служить подсказкой на отсутствие любви в отношениях. Если у вас есть сомнения, лучше будет открыто поговорить со своим партнером о ваших чувствах.

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