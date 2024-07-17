5 функций iPhone 16, которые оправдают его ожидание

Большие экраны

Хотя общий дизайн iPhone 16 останется таким же, как у iPhone 15, Apple готовит одно заметное изменение форм-фактора. По данным нескольких источников, включая авторитетного аналитика Росса Янга, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут оснащены экранами большего размера, чем их предшественники.

Ожидается, что iPhone 16 Pro получит 6,3-дюймовый дисплей, по сравнению с 6,1-дюймовым экраном iPhone 15 Pro. Аналогично, iPhone 16 Pro Max, как ожидается, будет оснащен 6,9-дюймовым дисплеем, что больше, чем 6,7-дюймовый экран iPhone 15 Pro Max.

Если эти слухи верны, то iPhone 16 Pro Max станет самым большим iPhone из когда-либо выпущенных. Кроме того, это будет первое изменение размера экрана iPhone с момента появления iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max в 2020 году.

Улучшенное время автономной работы и быстрая зарядка

По слухам, вся линейка iPhone 16 получит аккумуляторы большей емкости.

Емкость аккумуляторов iPhone 15

iPhone 15: 3 349 мА/ч

Phone 15 Plus: 4 383 мА/ч

iPhone 15 Pro: 3 274 мА/ч

iPhone 15 Pro Max: 4 422 мА/ч

Предполагаемая емкость аккумуляторов iPhone 16

iPhone 16: 3 561 мА/ч (увеличение на 6,3 процентов)

iPhone 16 Plus: 4 006 мА/ч (уменьшение на 8,6 процентов)

iPhone 16 Pro: 3 355 мА/ч (увеличение на 2,5 процентов)

iPhone 16 Pro Max: 4 676 мА/ч (увеличение на 5,7 процентов)

Мин-Чи Куо также сообщил, что аккумуляторы iPhone 16 будут иметь более высокую плотность энергии. Кроме того, Apple якобы тестирует способы упростить замену аккумулятора iPhone 16, отчасти благодаря новому металлическому корпусу аккумулятора.

По некоторым слухам, iPhone 16 также может предложить более быструю зарядку. В настоящее время iPhone 15 может заряжаться с мощностью 15 Вт с помощью MagSafe и 27 Вт с помощью кабеля USB-C. Данный слух утверждает, что iPhone 16 Pro будет поддерживать зарядку MagSafe на 20 Вт и проводную быструю зарядку на 40 Вт.

Кнопка съемки

Все четыре модели iPhone 16 получат совершенно новую кнопку съемки для камеры, расположенную с правой стороны телефона на месте, где сейчас находится антенна mmWave 5G (для моделей США).

По слухам, поверхность кнопки съемки будет сенсорной. Пользователи iPhone 16 смогут увеличивать и уменьшать масштаб изображения, проводя пальцем влево и вправо по поверхности кнопки.

Кроме того, согласно информации The Information, пользователи смогут навести изображение на резкость легким нажатием на кнопку и сделать снимок более сильным одним нажатием.

Искусственный интеллект Apple для всех

На Всемирной конференции разработчиков Apple (WWDC) в этом году компания представила Apple Intelligence - набор функций искусственного интеллекта, который начнет появляться на ее устройствах позже в этом году. Однако для пользователей iPhone эти функции будут доступны только на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.