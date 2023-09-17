5 финансовых советов, которые помогут грамотно сформировать бюджет на осень

Грамотное планирование собственного бюджета на осень поможет избежать импульсивных расходов и позволит рационально использовать деньги и даже сэкономить определенную сумму.
О том, как сформировать бюджет на осень, говорится на Instagram-странице банка "Власний Рахунок".
Посчитайте, какой доход вы получите в этом месяце. Возможно он будет больше, или же наоборот вам придется определенную сумму отдать за кредит. Пропишите все, чтобы не забыть. Это снизит финансовый стресс.
Определите, на какие нужды вам нужно будет потратить деньги в этом сезоне. Обдумайте какие вещи у вас в приоритете. Самые распространенные расходы осенью - покупка теплого пальто, откладывание сбережения на Рождество или отдых.
Перед тем, как что-то купить, хорошо подумайте, нужна ли вам эта вещь или услуга. Вы покупаете эту вещь, потому что на нее есть скидка? Эксперты советуют подождать сутки перед покупкой. Как показывает практика, спонтанные покупки - это не оправданные затраты.
Подумайте, сколько и на что вы можете потратить деньги. Составьте себе список, например со следующими пунктами:
Понимание ситуации снизит случаи импульсивных расходов.
Откладывайте маленькую сумму каждый день, чтобы потом без стресса приобрести подарки друзьям и близким. Так вы сможете насобирать больше денег на празднование зимних праздников.
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