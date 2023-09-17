RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

5 финансовых советов, которые помогут грамотно сформировать бюджет на осень

Как сформировать бюджет на осень (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Грамотное планирование собственного бюджета на осень поможет избежать импульсивных расходов и позволит рационально использовать деньги и даже сэкономить определенную сумму.

О том, как сформировать бюджет на осень, говорится на Instagram-странице банка "Власний Рахунок".

Посчитайте свой доход

Посчитайте, какой доход вы получите в этом месяце. Возможно он будет больше, или же наоборот вам придется определенную сумму отдать за кредит. Пропишите все, чтобы не забыть. Это снизит финансовый стресс.

Подумайте о приоритетах

Определите, на какие нужды вам нужно будет потратить деньги в этом сезоне. Обдумайте какие вещи у вас в приоритете. Самые распространенные расходы осенью - покупка теплого пальто, откладывание сбережения на Рождество или отдых.

Задавайте себе вопросы перед покупкой

Перед тем, как что-то купить, хорошо подумайте, нужна ли вам эта вещь или услуга. Вы покупаете эту вещь, потому что на нее есть скидка? Эксперты советуют подождать сутки перед покупкой. Как показывает практика, спонтанные покупки - это не оправданные затраты.

 

Запланируйте конкретные суммы

Подумайте, сколько и на что вы можете потратить деньги. Составьте себе список, например со следующими пунктами:

  • кофе - какая сумма
  • донаты на ВСУ - какая сумма
  • продукты - какая сумма
  • спорт - какая сумма
  • хобби - какая сумма

Понимание ситуации снизит случаи импульсивных расходов.

Откладывайте деньги на Новый год

Откладывайте маленькую сумму каждый день, чтобы потом без стресса приобрести подарки друзьям и близким. Так вы сможете насобирать больше денег на празднование зимних праздников.

Раньше мы писали о том, кто в Украине больше всех зарабатывает и в каких городах самая высокая зарплата.

Читайте также о том, что делать, если у продавца нет сдачи.

Читайте РБК-Украина в Google News
поради