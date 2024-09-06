Как воспринимает мир ваша кошка?

Коты имеют уникальный способ восприятия мира, существенно отличающийся от нашего. Их особенные сенсорные способности, включая зрение, слух, обоняние и усы, позволяют им по-другому видеть, слышать и чувствовать окружающую среду.

Глаза

Кошки, как и люди, используют зрение для ориентации в окружающем мире и для охоты. Но их зрение имеет свои особенности.

Миллионы лет эволюции помогли им стать активными в сумерках и на рассвете. Их большие, куполообразные роговицы собирают больше света, что позволяет хорошо видеть в темноте. Зрачки кошек вертикальные и расширяются до 300 раз в темноте, тогда как зрачки расширяются только в 15 раз.

На задней части глаза кошки имеется специальный слой, отражающий свет обратно на сетчатку. Это помогает им видеть в слабом свете и создает характерный блеск глаз в темноте. Периферическое зрение кошек также лучше, чем у людей.

Однако, у кошек меньше колбочек, которые воспринимают цвета, поэтому они видят мир менее ярко и в меньшем количестве оттенков, чем люди. То, что кошки могут видеть с расстояния в 6 метров, люди смогут увидеть только с 30 метров.

Ухо

Треугольные уши кошек функционируют как маленькие пушистые спутниковые тарелки. Их ушные раковины могут вращаться во все направления – вперед, назад и в стороны - что позволяет кошкам точно определять источник звука.

Это вращение на 180 градусов позволяет кошкам определять источник звука с точностью до нескольких сантиметров всего за шесть сотых секунд, что быстрее, чем моргание глаза. Кроме этого, кошки могут различать очень тонкие отличия в звуках, даже в одну десятую тонну.

Запах

Обоняние у кошек развивается еще в утробе матери. Новорожденный котенок сразу использует свой нос, чтобы найти сосок и получить первый глоток молозива. Эксперты считают, что обоняние кошек примерно в 14 раз чувствительнее, чем у людей, благодаря большому количеству обонятельных клеток - до 200 миллионов по сравнению с нашими пятью миллионами.

Кроме того, у кошек есть орган Якобсона, расположенный над ртом. Этот орган имеет рецепторы, которые соединены с частями мозга и помогают им лучше распознавать запахи. Когда кошки чувствуют любопытный запах, они частично открывают рот и подворачивают верхнюю губу. Это позволяет молекулам запаха попасть в орган Якобсона, помогающий кошкам точнее определить, что это за запах.

Усы

Усы кошек или вибриссы являются важной частью их сенсорных систем. Они длиннее и толще обычной шерсти и имеют фолликулы, наполненные нервами и кровеносными сосудами, что делает их очень чувствительными, похожими на кончики человеческих пальцев.

Эти вибриссы помогают кошкам компенсировать не очень точное зрение на близком расстоянии. Они улавливают малейшие движения воздуха, что позволяет кошкам обнаруживать добычу или избегать препятствий, играя важную роль в их навигации и охоте.