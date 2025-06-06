5 деревьев, которые чаще всего притягивают молнию: никогда не сажайте их возле дома!

Дуб

Дубы - высокие и крепкие деревья с плотной влажной древесиной, которая хорошо проводит электричество. Во время грозы молния часто поражает именно этих великанов, ведь они растут одиночно и создают короткий путь для тока к земле.

Их высота и форма делают дубы одними из самых опасныхдля расположения рядом с домом. Если молния попадет в дуб, последствия могут быть разрушительными - от повреждений до пожара. Поэтому сажать дубы возле жилых сооружений стоит очень осторожно.

Клен

Клены - еще одни высокие деревья с влажной древесиной, которые часто становятся мишенью для молний. Особенно рискованным является наличие дикорастущих или высокорослых кленов на участке.

Маленькие декоративные сорта менее опасны, но большие деревья требуют осторожности. Во время грозы стоять под кленом означает подвергаться опасности попадания молнии. Для безопасности выбирайте деревья, которые менее привлекательны для электрических разрядов.

Тополь

Тополя отличаются быстрым ростом и влажной древесиной, что делает их особенно привлекательными для электричества. Из-за легковоспламеняющейся древесины и высокой вероятности воспламенения при попадании молнии тополя представляют серьезную пожарную опасность.

Часто именно тополя становятся причиной лесных или дачных пожаров во время гроз. Сажать тополя возле дома не стоит, особенно если рядом есть сухая трава и кустарники.

Высокий тополь - это настоящий громоотвод (фото: pexels.com)

Сосна

Сосны - высокие хвойные деревья с богатой смолой древесиной, которая легко воспламеняется при ударе молнии. Их тонкая и высокая форма часто привлекает электрические разряды, что может привести к сильным пожарам.

Потушить огонь в сосновом лесу очень трудно, поэтому наличие сосны возле дома - потенциальная угроза. Если решаете сажать сосну, выбирайте место подальше от жилых сооружений.

Береза

Березы поражаются молнией реже, чем другие деревья, однако их нельзя считать полностью безопасными. Особенно опасны одинокие или старые березы, которые часто растут на открытых пространствах.

Их древесина не такая смолистая, как у сосен, но влажность и расположение делают березы потенциальной мишенью для молний. Не рекомендуется сажать березы близко к дому, чтобы уменьшить риск поражения молнией и возможного возгорания.