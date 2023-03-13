5 четких сигналов, что в отношениях есть серьезные проблемы: разрыв уже совсем близок

Разные жизненные ценности

В несхожести партнеров нет ничего страшного. Разные типы личности нередко дополняют друг друга. Мы можем научиться чему-то новому от человека с иным взглядом на жизнь. Но бывают и исключения - партнеры не разделяют ключевые ценности друг друга и это плохой признак.

Именно поэтому психологи рекомендуют обсуждать эти темы в самом начале отношений. Так как при поверхностном сходстве могут обнаружиться более глубокие различия. Например, попробуйте ответить на вопросы: насколько для вас важна работа? Хотите ли вы детей? Вы религиозны? Насколько вы цените упорный труд?

Жизненные ценности партнеров почти никогда не совпадают на все 100%. Но если они различаются кардинально по многим пунктам, и никто не готов пойти на компромисс, то в будущем пару ждут конфликты.

Неспособность извиниться

Способность любить включает в себя умение принимать недостатки любимого человека, а они есть у всех. Но это не означает, что партнеры не должны извиняться. Сказав "прости" мы показываем, что не всегда правы и демонстрируем, что готовы обсуждать конфликты цивилизованным путем.

Подавить свою гордость сложно многим людям, а заставить себя извиниться - еще сложнее. Со временем это превращается в проблему - у окружающих начинают копиться обиды.

Если это о вашем партнере, то это очень плохо. Это значит, что ваш близкий человек не умеет решать возникающие проблемы или - вас не уважает. Оба варианта - повод задуматься о будущем ваших отношений.

История неудачных отношений

Если у вашего партнера за спиной огромный список отношений, в которых было много проблем. Или же есть проблемы с поддержанием благополучных отношений любого рода (любовных, семейных, дружеских) - это очень тревожный знак.

Недостаток доверия

Доверие не возникает с первых дней отношений. Но со временем именно оно становится важным связующим звеном между партнерами. Если ы продолжаете относиться к любимому человеку настороженно или он так относится к вам - задумайтесь о причинах.

Возможно, вы ощущаете, что он что-то от вас утаивает, или вы многое о нем не знаете, а он не готов рассказать (или же не хочет). Если партнер не доверяет или не рассказывает всей правды о себе или вы не чувствуете, что готовы довериться ему или ей - это тревожный сигнал.

Насилие, попытки контроля, собственническое отношение

Насилие может проявляться в разных формах. Например, когда ваш партнер:

Хочет, чтобы вы меньше общались с друзьями или родственниками

Не уважает ваши личные границы

Требует, чтобы вы бросили работу, учебу, хобби

Обвиняет вас в неверности и хочет всегда знать, где вы находитесь

Берет ваши деньги или залезает в долг по вашей кредитной карте

Постоянно критикует вас и говорит, что вы никому больше не нужны

Такое поведение - повод немедленно разорвать отношения.

Можно ли спасти отношения?

Нездоровое отношение друг к другу может проявляться в разных формах и зачастую приводит к разрыву. Порой человек может измениться, но только, если он сам этого захочет и готов выявить и открыто обсудить все потенциальные проблемы.

Постарайтесь обойтись без гипотез и предположений, расскажите, что именно вас беспокоит. Какие слова или поступки вы считаете неподобающими, объясните свои чувства и внимательно выслушайте ответ.