5 астероидов, которые могут врезаться в Землю: названия и вероятность столкновения

Астероид 2023 DW

50-метровый астероид, по прогнозам астрономов, опасен. За последние годы оценки угрозы менялись уже два раза - от 1 до 600 до 1 до 1584 года. То есть, сейчас столкновение этого астероида с Землей маловероятно, но риск все еще остается, потому что космическое тело продолжает свое движение и изменения могут произойти еще не один раз.

А времени у этого астероида много - по прогнозам ученых, он должен врезаться в Землю только 14 февраля 2046 года. Для уничтожения нашей планеты он маловат, но наделать беды может.

По данным астрономов, астероиды врезаются в Землю в среднем раз в 2000 лет. Размер астероида примерно в 100 метров может повлечь за собой локальную катастрофу на месте падения. Если же космическое тело будет больше - то и последствия могут быть значительно хуже.

Но и хорошая новость - большинство астероидов могут полностью сгореть в атмосфере и только обломки долетят до Земли и нанести минимальный ущерб.

Астероид Бенну

Этот астероид уже известен и к нему в гости уже летал космический аппарат Osiris-Rex, собравший образцы породы с поверхности. Пока эти образцы все еще находятся в пути, поэтому ученые их пока не изучили.

Размер этого астероида – более 520 метров. Шансы на его падение - 1 до 2700. Вероятная дата его столкновения с Землей - 24 сентября 2182 года.

Астероид Бенну существует уже более 4,5 млрд. лет и за ним наблюдают уже очень давно. Ученые считают, что если он все же долетит до Земли, от удара освободится в 3 раза больше энергии, чем при взрывах всех атомных бомб, произошедших в 20 веке.

Астероид 2010 RF12

Потенциально опасный астероид, потому что по прогнозам ученых, вероятность его падения на Землю - 1 из 10. Сейчас этот астероид имеет наибольшие шансы столкнуться с Землей, но совсем не факт, что мы это успеем увидеть.

Этот камень имеет чуть более 60 метров, и у него есть все шансы взорваться в атмосфере до столкновения с Землей. А обломки могут достигнуть суши или воды. И все это может произойти 5 сентября 2095 года.

Астероид 1950 DA

Этот камень имеет ширину примерно 800 метров, но шансы на его столкновение с Землей не очень велики - 1 из 34 000. Он считается очень опасным, хотя к дате его возможного падения на нашу планету пройдет еще более 800 лет.

В 2032 году этот камень пролетит мимо Земли на расстоянии 11 млн км и ученые смогут провести более тщательные наблюдения за ним и обновить данные. В NASA отметили, что если данные будут указывать на то, что этот астероид очень опасен для Земли, будут приняты меры по изменению его орбиты.

А сейчас, по прогнозам ученых, у этого астероида есть все шансы столкнуться с Землей 16 марта 2880 года.

Астероид Таутатис

Ширина этого астероида очень велика - примерно 5 км. Но он в два раза меньше, чем 66 млн лет назад уничтожил динозавров. Теоретически, этот камень может упасть на Землю, но ученые еще продолжают за ним наблюдать.

В 2004 году он пролетал мимо Земли и с тех пор за ним внимательно смотрят, потому что, по словам ученых NASA, если он пойдет на сближение с Землей в 2562 году, то теоретически может упасть. Но пока прогнозы о шансах астрономы не делают.