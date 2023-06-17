Перестаньте это носить! Стилист показала 5 вещей, которые портят любой образ

Кроссовки, которые не предназначены для города

"Это распространенная ошибка у девушек. Все кроссовки следует разделять на две категории - кроссовки для спорта и кроссовки для городской жизни. И чаще всего я замечаю "модниц" в Nike Air. Не стоит их покупать для города. Занимайтесь в них спортом, бегайте. Они созданы именно для этого", - отмечает стилист.

Такие кроссовки подходят только для занятий спортом (скриншот)

Обувь с подошвой, которая отличается цветом

"Конечно, есть классические модели, которые выглядят гармонично, например Converse. Но лучше выбирать обувь, у которой подошва не отличается по цвету. Такие модели выглядят значительно дороже", - объясняет Оксана.

Избегайте моделей, у которых подошва отличается цветом (скриншот)

Обувь на тракторной подошве

"Очень часто вижу, что девушки покупают обувь на тракторной массивной платформе. А если она еще и отличается по цвету от остального изделия, то вид становится еще хуже. От таких моделей лучше отказаться", - советует Мацькив.

Не стоит покупать обувь на тракторной подошве (скриншот)

Сумки с длинным ремешком и обильным декором

"Сумки и аксессуары потенциально могут добавлять дороговизны вашему образу. Наибольшую беду, которую я встречаю, это сумки с большим количеством декора - разнообразными висюльками, дешевой фурнитурой. Все это выглядит ужасающе. И еще один нежелательный элемент - длинный ремешок. Такая сумка визуально укорачивает вас, и она придает образу какой-то несобранности и расхлябанности", - отмечает стилист.

Лишний декор удешевляет сумку (скриншот)

Растиражированные бренды сумок

"Если уже решили купить немного подороже сумку, то не берите раскрученные тиражированные модели. Сюда относятся бренды Pinko, Marc Jacobs, Furla, Michael Kors. За эти деньги вы можете приобрести сумки, которые не только будут отличаться лучшим качеством, но и оригинальностью. А именно особой формой, которая не скопирована из других брендов", - говорит Мацькив.

Откажитесь от растиражированных брендов, копирующих чужие модели сумок (скриншот)