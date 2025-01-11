5 актеров, которые получили "Оскар" за свою первую роль

Получить "Оскар" - это большое достижение в карьере любого актера. Однако для некоторых звезд эта награда стала чрезвычайным достижением уже с их первой роли.
Кто эти счастливцы, для которых дебютная роль на большом экране стала настоящим триумфом? Узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).
Джули Эндрюс дебютировала на большом экране в роли Мэри Поппинс, которая принесла ей премию "Оскар" за лучшую женскую роль в 1965 году.
Джулия Эндрюс (фото: Кинориум)
Люпита Нионго имела опыт участия в телевизионных шоу и небольших киноролях, что было вполне логично, ведь она училась в Йельской школе драмы. Однако свою первую большую роль в кино она получила еще до завершения обучения и сразу же получила "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "12 лет рабства".
Люпита Нионго (фото: Кинориум)
В 1994 году 11-летняя Анна Пакуин получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Пианино".
Анна Пакуин (фото: Кинориум)
Роль Эффи Уайт в фильме "Девушки мечты" стала актерским дебютом Дженнифер Хадсон и принесла ей первый "Оскар".
Дженнифер Хадсон (фото: Кинориум)
Барбара Стрейзанд получила "Оскар" за лучшую женскую роль благодаря своему дебюту в кино в фильме "Смешная девочка".
Барбара Стрейзанд (фото: Кинориум)
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