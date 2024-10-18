Женщина сбросила 40 кг в год, не ходя в "тренажерку": как она это сделала
Женщина, которая похудела на 40 килограммов в год и стала фитнес-тренером, рассказала, как ей удалось избавиться от лишнего веса и стать здоровой.
Что именно она делала, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok Лизы Мари Паскуале.
Как через год женщина похудела на 40 килограммов
Прежде всего, Лиза сообщила, что не ходила в тренажерный зал ни дня за весь год.
"Я пробовала все в своей жизни, чтобы похудеть. Каждая диета, которую я попробовала, и не удалась, потому что я пыталась быть идеальной во всем. Я хотела увидеть немедленные результаты и слишком усложняла вещи", - вспоминает она.
Так выглядела Лиза до похудения (Скриншот)
Между осознанными приемами пищи и ночными прогулками по окрестностям Паскуале похудела на 40 килограммов дома, прежде чем отправиться в спортзал.
"Сила ходьбы так сильна", - сказала она подписчикам.
В первые два месяца Паскуале почти каждый день ходила на ночные прогулки с другом. Они продолжались от 20 минут до часа.
На третьем месяце она купила Apple Watch, чтобы начать отслеживать свои прогулки, задавшись целью сделать 10 тысяч шагов в день.
Она так мечтала подняться по лестнице к дому, не чувствуя одышки. Через три месяца Лиза похудела на 15 кг, при том, что ходьба была единственной формой физических упражнений.
После такого хорошего результата она решила, что пора ввести новую привычку: включать две-три тренировки дома в неделю. Прошло еще четыре месяца и Паскуале похудела еще на 15 килограммов.
Так выглядит Лиза сейчас (Скриншот)
"Вам не нужен дорогостоящий абонемент в спортзал. Вам не нужно выполнять самые безумные тренировки. Вам не обязательно поднимать тяжелые веса, чтобы увидеть результаты", - сказала женщина фоловерам.
Несмотря на то, что она занималась дома, Паскуале все равно проходила в день 10 тысяч шагов.
Также она пыталась 80% своих блюд готовить дома, исключив фаст-фуд из рациона. Затем Лиза создала дефицит калорий для похудения и продолжала много ходить.
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