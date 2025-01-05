47-летняя Шакира блеснула фантастическими формами в обтягивающих леггинсах

Как сейчас выглядит Шакира

Так, певица, которая воспитывает двух сыновей, сейчас на пике славы. После громкого развода с футболистом Жераром Пике, который ей изменил, звезда начала записывать новые песни и быстро стала "мотиватором" для разведенных женщин, ведь на собственном примере показала, что даже после болезненного разрыва можно жить дальше.

Шакира уже много лет на сцене, она поддерживает формы и всегда поражала стройным животиком. А сейчас же артистка "подкачала" ягодицы, а потому может похвастаться еще и соблазнительными бедрами.

Шакира поразила формами (фото: instagram.com/shakira)

На фото звезда позирует в спортзале. Для занятий она выбрала обтягивающие леггинсы, обычную футболку и кроссовки. Шакира игриво улыбалась на камеру и демонстрировала результаты тренировок.

Фигура Шакиры (фото: instagram.com/shakira)

Новые фото поразили подписчиков Шакиры. Пост уже собрал более 1,6 миллиона лайков и немало комментариев. Восторженные фаны назвали формы Шакиры фантастическими. Также они пишут: