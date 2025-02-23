46-летняя звезда "Сердцеедок" показала честное фото без макияжа и фильтров

"46 лет. Без макияжа и без фильтров", - честно призналась Хьюитт. Дженнифер Лав Хьюитт (кадр из фильма "Сердцеедки")

На фото Дженнифер запечатлена в темной комнате, где волнистые волосы частично закрывают ее лицо. И это не без причины. Дженнифер Лав Хьюитт (кадр из фильма "Сердцеедки")

"Я испытала на себе и увидела, насколько жестоким может быть мир по отношению к женщинам с возрастом, и в то же время я видела, как женщины, которыми я восхищаюсь, становятся счастливее, сексуальнее и сильнее с каждым прожитым годом. Я так глубоко благодарна за эту жизнь. Я люблю всех, кто решил прожить ее рядом со мной, и я готова сегодня дарить любовь себе молодой и старой", - написала Дженнифер. Дженнифер Лав Хьюитт (кадр из фильма "Сердцеедки")

Реакция юзеров

Пользователи сети засыпали актрису комплиментами и отметили, что она прекрасно выглядит даже без косметики.

Самый красивый человек внутри и снаружи!

Великолепное потрясающее совершенство

Я ненавижу фильтры. Вы - королева, и вы потрясающая

Дженифер, ты что-то забыла? Ты забыла стареть...

Каждый раз, когда я вижу тебя с пирсингом в носу, я хочу его еще больше, потому что он тебе так идет

Дженнифер Лав Хьюитт (кадр из фильма "Сердцеедки")

К слову, знаменитость не впервые поднимает тему возрастных изменений. В конце 2023 года она призналась, что болезненно восприняла комментарии окружающих относительно ее новой прически, которая сделала ее почти неузнаваемой.

"Стареть в Голливуде действительно трудно. Это действительно так, потому что ты как будто ничего не можешь сделать правильно", - рассказывала Хьюитт в подкасте "Внутри тебя с Майклом Розенбаумом".