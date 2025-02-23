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46-летняя звезда "Сердцеедок" показала честное фото без макияжа и фильтров

Дженнифер Лав Хьюитт (кадр из фильма "Сердцеедки")
Автор: Иванна Пашкевич

Знаменитая голливудская актриса Дженнифер Лав Хьюитт, которая была признана одной из главных красавиц нулевых, отпраздновала свое 46-летие. В честь этого она поделилась эмоциональным постом в соцсетях, добавив к нему серию свежих селфи.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.

"46 лет. Без макияжа и без фильтров", - честно призналась Хьюитт.Дженнифер Лав Хьюитт (кадр из фильма "Сердцеедки")

На фото Дженнифер запечатлена в темной комнате, где волнистые волосы частично закрывают ее лицо. И это не без причины.Дженнифер Лав Хьюитт (кадр из фильма "Сердцеедки")

"Я испытала на себе и увидела, насколько жестоким может быть мир по отношению к женщинам с возрастом, и в то же время я видела, как женщины, которыми я восхищаюсь, становятся счастливее, сексуальнее и сильнее с каждым прожитым годом. Я так глубоко благодарна за эту жизнь. Я люблю всех, кто решил прожить ее рядом со мной, и я готова сегодня дарить любовь себе молодой и старой", - написала Дженнифер.Дженнифер Лав Хьюитт (кадр из фильма "Сердцеедки")

Реакция юзеров

Пользователи сети засыпали актрису комплиментами и отметили, что она прекрасно выглядит даже без косметики.

  • Самый красивый человек внутри и снаружи!
  • Великолепное потрясающее совершенство
  • Я ненавижу фильтры. Вы - королева, и вы потрясающая
  • Дженифер, ты что-то забыла? Ты забыла стареть...
  • Каждый раз, когда я вижу тебя с пирсингом в носу, я хочу его еще больше, потому что он тебе так идет

Дженнифер Лав Хьюитт (кадр из фильма "Сердцеедки")

К слову, знаменитость не впервые поднимает тему возрастных изменений. В конце 2023 года она призналась, что болезненно восприняла комментарии окружающих относительно ее новой прически, которая сделала ее почти неузнаваемой.

"Стареть в Голливуде действительно трудно. Это действительно так, потому что ты как будто ничего не можешь сделать правильно", - рассказывала Хьюитт в подкасте "Внутри тебя с Майклом Розенбаумом".

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