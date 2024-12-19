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46-летняя блогерша Монро показала идеальное лицо без макияжа: как она выглядит

Монро (фото: instagram.com/monritta)
Автор: Катерина Собкова

Украинская блогерша и ведущая Монро, которая ранее ответила на слухи о рождении сына, показала, как она выглядит без макияжа.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

Монро, которую все привыкли видеть с ярким эпатажным макияжем и в таких же нарядах, поделилась лайфхаками, как она ухаживает за собой каждый день и при этом показала, как выглядит без косметики.

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"Без долгих вступлений показываю свою каждодневную бьюти-рутину. После душа или умывания выжимаю остатки сыроватки, распределяю на ладонях и массажными движениями наношу на все лицо, шею, зону декольте. Я уверена, направления движений по массажным линиям уже все выучили", - отметила в видео знаменитость.

Скриншот

Затем блогерша нанесла дневной крем и снова массажными движениями распределила его. Далее она показала готовый образ с легким макияжем и прической.

 

Как отреагировали в сети

Подписчики Монро тут принялись комментировать ее видео, отметив, что он отлично выглядит:

  • "Красавица"
  • "Монрита, вы - огонь! Обожаю вашу энергетику, даже через экран чувствуется"
  • "Монро, вы доказали, что время для вас ничто, выглядите круто"
  • "Идеальная кожа"
  • "Львица".

Кто такая Монро

Монро, она же Неугомонная Монро, Монритта - телеведущая, актриса, певица, блогерша, общественный деятель и известная украинская шоувумен. Она первой ввела в общеукраинскую терминологию понятие "травести-дива" и первая артистка, открыто заявившая о себе как о трансгендерной представительнице шоу-бизнеса в Украине.

О личной жизни Монро практически ничего не известно - ее блогерша тщательно скрывает. Монро подчеркнула, что личность может быть вполне самодостаточной, независимо от того, есть ли у нее отношения, которые, по ее мнению, часто слишком идеализируют. Она также считает, что пары, в основном, формируются под влиянием первобытных инстинктов - сексуального влечения и желания продолжить род.

Блогерше 46 лет (фото: instagram.com/monritta)

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