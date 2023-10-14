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Эликсир молодости: вот зачем нужно приготовить "витаминную бомбу" с гвоздикой

Суббота 14 октября 2023 14:43
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Эликсир молодости: вот зачем нужно приготовить "витаминную бомбу" с гвоздикой Какие витамины содержит гвоздика - ответ вас удивит (фото: pixabay.com)
Автор: Полина Иваненко

Гвоздика (сушеные цветения с гвоздичного дерева) является пряностью, которую часто используют в кулинарии. Однако не все знают, что она способна подарить молодость. Вы удивитесь, когда на себе ощутите, как гвоздика влияет на организм.

О том, как приготовить эликсир молодости на основе гвоздики, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gazeta.pl.

В чем польза гвоздики

Пряность напрасо недооценивают. Многие думают, что гвоздика способна лишь придать вкус глинтвейну и выпечке. Однако она невероятно полезная. В гвоздике содержатся:

  • витамины А, С, D, Е, К
  • витамины группы В
  • кислоты Омега-3
  • магний и цинк.

Помимо этого, гвоздика обладает антибактериальными, противовоспалительными и заживляющими свойствами. Благодаря этому пряность является природным антиоксидантом. А потому ее можно использовать как натуральный тоник для кожи.

Как приготовить "витаминную бомбу" из гвоздики

Чтобы на себе ощутить, в чем польза гвоздики, вам не придется тратить много времени и денег. Просто приготовьте эликсир молодости, для которого вам понадобятся:

  • 1 чайная ложка сушеной гвоздики
  • стакан кипятка

Просто залейте гвоздику кипятком, после чего дайте тонику остыть и немного настояться. Затем процедите раствор, жидкость перелейте в чистую бутылочку с пульверизатором, а размокшие соцветия можете выбросить.

Полученный тоник нужно хранить в прохладном месте. Им вы можете увлажнять свою кожу утром и вечером. Однако не забывайте проверить реакцию своего организма на гвоздику. Для этого проведите тест на аллергию - смочите небольшой участок кожи тоником.

Как гвоздика влияет на кожу

Вы удивитесь, когда заметите первый результат. Тоник с гвоздикой придаст вашей коже упругость. Он борется с морщинами, подсушивает высыпания и возвращает эластичность. Гвоздика, словно дорогая коллагеновая маска, омолодит вас на 10 лет.

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