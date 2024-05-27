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Экзотические любимцы. 40 необычных животных, которых можно завести вместо кота или собаки

Необычные животные, которые могут стать вашими питомцами (фото: Freepik)
Автор: Марина Кравченко

Экзотические домашние животные становятся все популярнее среди украинцев, ищущих оригинальных способов добавить ярких эмоций в свою жизнь. Рептилии, птицы, насекомые или грызуны - животное каждой из этих категорий способно наполнить вашу квартиру свежей энергией и красотой.

РБК-Украина (проект Styler) собрало список из 40 необычных животных, которые могут заменить кошку или собаку в качестве домашнего любимца.

Рептилии

  • коробчатая черепаха
  • бирманский питон
  • китайский водяной дракон
  • анолис
  • бородатая ящерица
  • игуана
  • геккон
  • лягушка-дереволаз
  • варан
  • молочная змея

Необычный облик и спокойный характер рептилий делают их замечательными компаньонами для тех, кто ценит тишину и мир. Эти животные способны создать в вашем доме атмосферу гармонии и спокойствия, помогая расслабиться после напряженного дня.

Хамелеон (фото: Freepik)

Птицы

  • африканский серый попугай
  • лори
  • зяблик
  • корела
  • амазон
  • канарейка
  • какаду
  • сова
  • попугаи-неразлучники
  • горлица садовая

Перед приобретением экзотических птиц важно изучить их потребности и требования к условиям содержания. Это поможет обеспечить им комфортные условия проживания и избежать проблем со здоровьем в будущем.

Птицы (фото: Freepik)

Насекомые и паукообразные

  • мадагаскарский таракан
  • богомол
  • тарантул
  • палочник
  • скорпион
  • бабочки
  • солдаты (муравьи или термиты)
  • гусеницы
  • жук-носорог
  • паук-птицеед

Эти экзотические создания поражают своей красотой и необычными привычками, делая их интересными и уникальными домашними питомцами. 

Муравей (фото: Freepik)

Грызуны

  • шиншиллы
  • дегу
  • хомяк
  • луговая собачка
  • мышь
  • крыса
  • капибара
  • горная карликовая мышь
  • песчанка
  • карликовый еж

Эти маленькие создания отличаются своей активностью и любознательностью, делая их веселыми и интересными домашними питомцами. Они могут стать отличным выбором для тех, кто хочет завести любимца, но не имеет много свободного времени на уход за ним.

Морские свинки (фото: Freepik)

Кстати, раньше мы писали о 10 породах собак, страдающих от одиночества.

А также писали почему чужая кошка приходит в ваш дом.

При написании материала были использованы источники: SprucePets и Википедия.

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