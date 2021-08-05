40-річна Меган Маркл вперше показала, як виглядає після народження доньки

"До 40-річчя від дня народження. Герцогиня Сассекська хоче, щоб 40 друзів витратили 40 хвилин свого часу на сприяння повернення жінок у діловий світ після втрати роботи через COVID", - підписано відео.

Скрін з відео

На ньому Меган і Мелісса жартують, а в якийсь момент у вікні з'являється принц Гаррі і жонглює м'ячиками.

У ролику герцогиня з'явилася у світлій сукні і кардигані, а також туфлях-човниках. Її лук доповнювала підвіска на шиї.

До слова, Меган вже повернулася у форму після появи на світ дочки 4 червня.

Для довідки:

Меган Маркл народилася 4 серпня 1981 року в Лос-Анджелесі. Прославилася вона завдяки серіалу "Форс-мажори", де вона з'являлася у відвертих сценах. Шлюб з Гаррі для актриси - не перший. Вона була одружена з режисером Тревором Енгельсоном, з яким розлучилася в 2013 році після двох років шлюбу.

Меган Маркл і принц Гаррі одружилися 9 травня 2018 року в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. 6 травня 2019-го на світ з'явився первісток пари Арчі Харрісон, а 4 червня 2021-го дочка Лілібет Діана.