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Сергій Притула зворушив спогадами про батька і показав унікальні фото

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Київ, П'ятниця 18 червня 2021 12:20
Сергій Притула зворушив спогадами про батька і показав унікальні фото Фото: Сергій Притула (instagram.com/siriy_ua)
Автор: Дмитрий Войналович

Сергій Притула напередодні Дня батька 2021 поділився теплими і зворушливими спогадами про яскраві моменти, які він пережив разом з татом.

Про те, як він проводив дитинство з найріднішими людьми, ведучий розповів сайту "Нового каналу".

"Найяскравіші спогади - це, звісно, дитинство. Спільні поїздки на море, ловля креветок марлею. Це було таке не зовсім комфортне радянське дитинство, коли ти їдеш десь на Азовське море, живеш бозна в якому пансіонаті, береш електрокип’ятильник і в літровій банці кип’ятиш воду. Світла немає, жодних зручностей… Але ти щасливий, бо з мамою і татом ви ловите крабів і креветок, потім варите їх тим же кип’ятильником у якійсь каструлі, яку десь наколядували", - згадує Притула.

Сергій Притула зворушив спогадами про батька і показав унікальні фото

Фото: Сергій Притула з батьком (novy.tv)

Сергій Притула зворушив спогадами про батька і показав унікальні фото

Фото: Сергій Притула з батьком і братом (novy.tv)

На жаль, батько Сергія помер від раку в 2005 році. Але син успадкував його звички.

"Любов до подорожей мені, мабуть, передалася від батька - ми їздили в дуже тривалі поїздки, могли поїхати зі Збаража на берег Азовського моря, а це немалий шмат дороги. Зараз ловлю себе на тому, що люблю їздити за кермом на відстані в тисячу-півтори кілометрів. Поки їду, розсортовую всі щоденні думки, розкладаю всі турботи по поличках. Поки помандрував туди-назад, вирішив усі справи, хоча й добу не був в Києві", - розповів ведучий.

Сергій Притула зворушив спогадами про батька і показав унікальні фото

Фото: Сергій Притула (novy.tv)

Раньше Притула зворушив мережу фотографією з сином.

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