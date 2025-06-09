40 дней ада и магический ритуал. Четверо маленьких детей чудом выжили в джунглях после авиакатастрофы

Обломки легкого самолета Cessna 206 были настолько изуродованы, что когда спасатели прибыли на место катастрофы, они не могли сразу определить количество тел внутри.

1 мая 2023 года этот самолет, перевозивший четырех детей и их мать из родного дома вблизи Араракуары, что на юге Колумбии, в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре, упал глубоко в тропические леса Амазонки из-за отказа двигателя.

Трагедия в джунглях

Обломки самолета, который упал в джунглях, спасатели смогли найти только через две недели после авиакатастрофы. Они обнаружили тела трех взрослых: матери детей, 33-летней Магдалены Мукутуй, пилота Эрнандо Мурсии Моралеса и местного лидера коренных народов Эрмана Мендосы Эрнандеса.

Однако на месте аварии спасатели сделали открытие, которое дало надежду: детская бутылочка и надкушенная дикая маракуйя.

Перерытые чемоданы указывали на то, что 13-летняя Лесли - старшая сестра, взяла все необходимое для выживания в джунглях для себя и своих младших брата и сестер: 9-летней Солейни, 4-летнего Тьена Нориэля и 11-месячной Кристин Нериман.

Дети могли отойти на несколько миль от самолета, поэтому сразу же началась масштабная поисковая операция под руководством колумбийских военных при поддержке волонтеров из местных коренных народов.

Эта миссия была уникальной: она стала первым случаем официального сотрудничества военных и коренных групп после 50 лет внутреннего конфликта.

Среда для поисков была чрезвычайно суровой. Четверо маленьких детей оказались один на один в джунглях, где полно опасностей.

"Джунгли могут быть настоящим кошмаром. Можно идти целый день и пройти всего 500 метров, потому что приходится пробираться сквозь деревья. Там полно насекомых, и все пытается или укусить, или ужалить, или как-то повредить. Ты можешь оказаться в реке красных огненных муравьев, а еще здесь есть змеи... это очень жестокое место", - рассказал эксперт по выживанию Дэйв Коннелл, у которого за плечами большой опыт экспедиций в тропиках Лаоса, Таиланда, Борнео и Папуа-Гвинеи.

Детям Мукутуя угрожали дикие животные, голод, обезвоживание, инфекции и болезни. Военные действовали решительно, развернув все доступные подразделения.

Технологии и мудрость предков

Спасатели прорубали густую растительность мачете и бензопилами. Поиски велись совместно с коренными жителями во главе с Генри Герро, волонтером народа уитото, к которому принадлежали и дети.

Военные применяли высокие технологии: с вертолета, низко летевшего над джунглями, транслировали запись голоса бабушки детей, а солдаты на земле использовали мегафоны.

С самолета сбросили 10 000 листовок на испанском и языке уитото, прося детей держаться ближе к воде и не двигаться. К поискам привлекли элитную бельгийскую спасательную собаку малинуа по имени Уилсон.

Страна затаила дыхание, ведь с каждым днем шансы на выживание детей уменьшались.

Как дети противостояли Амазонке

Дейв Коннелл объясняет, что коренное происхождение детей сыграло ключевую роль в их выживании.

"В джунглях еда вокруг. Например, у любой пальмы вы вытаскиваете сердцевину, и она похожа на свежайший салат: очень питательная и богатая углеводами. Дети были очень хорошо знакомы с едой джунглей, а также с травами и лекарствами, которые им были нужны... Это не то же самое, что поехать в пустыню или в Арктику. Ресурсы есть, если знать, что искать, что, безусловно, должна была бы и Лесли, старшая девочка", - отметил он.

Дети пили воду из источников, избегая больших притоков из-за угрозы кайманов. Их организм был адаптирован к местной воде.

Хотя дикие животные, особенно ягуары, представляли угрозу, дети могли лечить травмы с помощью многочисленных растений с дезинфицирующими и антисептическими свойствами.

"Наибольшую опасность представляли пчелы. Если бы они случайно побеспокоили рой, это было бы проблемой, поскольку есть некоторые виды, которые особенно яростные и могут вас жалить", - добавил Коннелл.

Однако, самым большим вызовом, по его мнению, была не физическая борьба, а "тот факт, что они потеряли мать".

Как нашли детей: чудо после ритуала аяуаски

Поиски продолжались неделями. Военные шли рядами, а коренная группа полагалась на интуицию, в конце концов найдя детские следы, крышку от бутылочки, использованный подгузник и полотенце.

Были найдены погрызенные веточки и место предполагаемого лагеря, но детей все еще не было. Спасатели начали терять надежду.

На 39-й день волонтеры из коренных народов провели церемонию аяуаски. Шаман Дон Рубио, выпив эликсир, просил помощи в поисках детей. На следующий день он предсказал, что детей найдут в 15:00.

Это должен был быть последний день поисков, вертолеты уже ждали, чтобы забрать спасателей из джунглей. В 14:00 детей еще не нашли.

Когда спасатели уже собирались уходить, местный волонтер Николас Ордоньес Гомес услышал детский плач. Четверо волонтеров, следуя за звуком, нашли четырех худых, голодных и напуганных, но в остальном здоровых детей.

Дети были настолько истощены, что, казалось, хотели убежать. Николас протянул руки, сказал "семья" и осторожно взял младенца. Тьен Нориэль, который также был слаб, рассказал, что его мать умерла в самолете.

Позже Лесли рассказала отцу, что они пошли в джунгли после того, как Магдалена, умирая, приказала детям искать помощь.

История Лесли: "Я просто должна была продолжать"

Лесли поделилась со следователями ужасными деталями своего испытания:

"После аварии я не знаю, сколько времени я лежала без сознания. Когда я проснулась, было много крови. Было очень больно. Я плакала и плакала и плакала. Моя мать много кричала, а потом остановилась".

Она продолжала:

"Возможно, если бы я проснулся раньше, я смог бы ее спасти. Я вытащила сестру из-под матери. Я знала, что мы не можем оставаться. Нам пришлось покинуть самолет, чтобы найти больше еды и чего-то пить".

Нога девочки очень болела:

"Моя нога так сильно болела, что я едва могла стоять или ходить. Я выпила все напитки, и волочилась на коленях. Я делала это первые 20 дней, пока мы были потеряны. Я знала, что должна была продолжать. Больше всего меня беспокоило, как сохранить малышку Кристин живой. Я знала, что ей нужно больше еды, чем нам".

Их коренное знание джунглей было неоценимым:

"Моя мама научила меня о фруктах, которые мы могли есть в джунглях, таких как мильпесо. Я сделала удочку из того, что мог найти. С помощью удочки мы смогли поймать немного рыбы. Мы ели рыбу сырой. У нее был ужасный вкус".

Несмотря на опасность и истощение, Лесли демонстрировала невероятную стойкость:

"Мы постоянно пытались уловить голос, который слышали (с вертолета), но он стихал. Каждую ночь я пыталась уложить спать сестер и брата. Я на самом деле не спала. Однажды ночью в джунглях мы чуть не сели на змею. Но мне удалось убить ее палкой. Тьен так ослаб, что больше не мог стоять самостоятельно. Однажды мне приснилось, что никогда нас не найдут".

Герои без формы и печальная потеря

Когда дети были в безопасности, каждый спасатель нес на спине брата или сестру через чащу в военный госпиталь, где ими начали заниматься врачи.

Сейчас детьми занимается Колумбийский институт семейного благополучия. Они регулярно контактируют со своей семьей и получают терапию, чтобы справиться с травматическим опытом.

Этот альянс военных и коренных народов стал первым в истории, а спасательная миссия - одним из важнейших событий в Колумбии.

Всех спасателей встретили как героев. Однако, среди команды было одно заметное отсутствие - спасательная собака Уилсон, которая, к сожалению, так и не вернулась из джунглей.