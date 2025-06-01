4 "золотых" правила полива огорода: все растения будут расти вдвое быстрее

Поливайте только утром или вечером

Многие недооценивают значение правильного режима полива, а между тем мелкие ошибки могут привести к ожогам, загниванию или задержке развития. Поливать в жаркое время дня - одна из самых распространенных ошибок.

Влага мгновенно испаряется, не успев проникнуть вглубь почвы. Кроме того, капли воды на листьях под солнцем работают как линзы и могут вызвать ожоги.

Лучшее время для полива - рано утром до восхода солнца или вечером после захода. Тогда вода попадает именно к корням и не вредит надземным частям растения.

Избегайте попадания воды на листья

Даже во время утреннего полива важно стараться не мочить листья. Избыточная влага создает риск развития грибковых заболеваний и вредит здоровью растений. Особенно это касается томатов, огурцов и перца, которые чувствительны к влаге на листьях.

Поливайте аккуратно - без нажима, направляя воду ближе к почве. Можно использовать капельную систему или обычную лейку с узким носиком.

Чтобы получить хороший урожай, надо поливать огород правильно (фото: Freepik.com)

Создайте канавки между рядами

Чтобы вода не стекала к стволу и не вызывала загнивания, делайте поливные канавки между грядками. Такой способ позволяет влаге равномерно распределяться в зоне корней без ущерба для основного стебля.

Это также снижает риск эрозии почвы и предотвращает застой воды. Канавки следует делать небольшими, глубиной до 5 см, и обновлять их время от времени. Это простой, но эффективный прием для ухода за овощами и цветами.

Не забывайте о рыхлении после полива

После полива почва часто покрывается твердой коркой, которая мешает доступу воздуха к корням. На следующий день после полива обязательно разрыхлите землю - это будет способствовать здоровому дыханию растений.

Рыхление также помогает сохранить влагу в почве дольше и предупреждает развитие сорняков. Лучше всего использовать легкие грабли или тяпку, действуя осторожно, чтобы не повредить корни. Эта простая процедура сделает полив еще более эффективным.