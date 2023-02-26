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4 знака Зодиака, на которых свалится счастье в начале весны 2023

Гороскоп 2023 (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на неделю расскажет, каким знакам Зодиака звезды и планеты готовят сюрпризы с 27 февраля по 5 марта. Астрологи прогнозируют, что четырех избранников ждет настоящая "белая полоса", которой следует непременно воспользоваться.

Подробности узнайте в материале Styler ниже.

Овен

Астрологи говорят, что всю неделю вы будете испытывать сильное желание действовать и будете чрезвычайно продуктивны.

В личной жизни все будет складываться отлично и вы будете полны энтузиазма. Не останавливайтесь, ведь это ваше звездное время.

Стрелец

В течение этой недели события в профессиональной сфере будут развиваться очень благоприятно благодаря вашим инициативам.

В личной жизни вам придется немного побороться с конкурентами, но в конце концов вы одержите убедительную победу.

Козерог

На этой неделе ваша способность убеждать других позволит вам получить желаемое в любой сфере жизни.

Вероятно, вам придется потратиться на детей, но они вас отблагодарят. Постарайтесь провести больше времени с семьей, которая очень нуждается в вашем внимании.

Водолей

Звезды и планеты предвещают вам новое направление деятельности. На этой неделе для достижения цели вам придется приложить немалые усилия.

Но астрологи убеждены, что вы все можете. От вас требуется только набраться терпения и действовать.

Раньше мы писали о трех нестареющих знаках Зодиака.

Читайте также, какие знаки Зодиака считаются злыми и даже опасными.

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Гороскопастрология