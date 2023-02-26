4 знака Зодиака, на которых свалится счастье в начале весны 2023

Овен

Астрологи говорят, что всю неделю вы будете испытывать сильное желание действовать и будете чрезвычайно продуктивны.

В личной жизни все будет складываться отлично и вы будете полны энтузиазма. Не останавливайтесь, ведь это ваше звездное время.

Стрелец

В течение этой недели события в профессиональной сфере будут развиваться очень благоприятно благодаря вашим инициативам.

В личной жизни вам придется немного побороться с конкурентами, но в конце концов вы одержите убедительную победу.

Козерог

На этой неделе ваша способность убеждать других позволит вам получить желаемое в любой сфере жизни.

Вероятно, вам придется потратиться на детей, но они вас отблагодарят. Постарайтесь провести больше времени с семьей, которая очень нуждается в вашем внимании.

Водолей

Звезды и планеты предвещают вам новое направление деятельности. На этой неделе для достижения цели вам придется приложить немалые усилия.

Но астрологи убеждены, что вы все можете. От вас требуется только набраться терпения и действовать.