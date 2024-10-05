4 звезды, которые не афишируют свою ориентацию

С каждым годом все больше звезд открыто рассказывают о своей гендерной идентичности и сексуальных предпочтениях. Однако есть и те, кто предпочитает не ставить себя в рамки и не раскрывать подробности личной жизни. К примеру, Лили-Роуз Депп не хочет "навешивать ярлыки" и встречается как с мужчинами, так и с женщинами. Подобную позицию занимает и Гарри Стайлз.

А какие еще знаменитости выбирают не обсуждать свою личную жизнь? Узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Лили-Роуз Депп

В 2016 году актриса заявила, что не считает нужным ограничивать себя рамками. Более того, звезда сериала "Идол" выступила против того, чтобы взрослые навязывали детям ярлыки и принуждали их к строгому самоопределению.

Лили-Роуз Депп (фото: instagram.com/lilyrose_depp)

Майли Сайрус

Исполнительница продолжает интриговать публику своей тайной сексуальной ориентации. После развода с Лиамом Гемсвортом у Майли были отношения с людьми обоих полов. По ее словам, встреча с гендерно-нейтральным человеком в ЛГБТК+ центре в Лос-Анджелесе помогла ему лучше понять себя. Хотя подробности Сайрус не спешит раскрывать, она заявляет:

"Я готова любить каждого, кто принимает меня такой, какая я есть! Я открыта для этого!".

Майли Сайрус (фото: instagram.com/mileycyrus​​)

Гарри Стайлз

По мнению певца, многие ожидают, что он "определится" со своей ориентацией, однако Гарри Стайлз уверен, что отсутствие стереотипов - это шаг в будущее. Он считает, что людям не нужно вдаваться в подробности или давать четкие названия аспектам своей жизни, и что свобода от таких рамок гораздо важнее.

Гарри Стайлз (фото: instagram.com/harrystyles)

Эмбер Герд

Бывшая жена Джонни Деппа утверждает, что сообщество ЛГБТК+ "прячется" за множеством букв вместо того, чтобы "противостоять ярлыкам". Актриса также отметила, что для нее не имеет значения, сколько букв еще прибавят к этой аббревиатуре, поскольку она не собирается ограничивать себя рамками общественных ожиданий.

Эмбер Герд (фото: instagram.com/amberheard​​)