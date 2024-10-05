4 зірки, які не афішують свою орієнтацію

З кожним роком дедалі більше зірок відкрито розповідають про свою гендерну ідентичність і сексуальні вподобання. Однак є й ті, хто вважає за краще не ставити себе в рамки і не розкривати подробиці особистого життя. Наприклад, Лілі-Роуз Депп не хоче "навішувати ярлики" і зустрічається як з чоловіками, так і з жінками. Подібну позицію займає і Гаррі Стайлз.

А які ще знаменитості обирають не обговорювати своє особисте життя? Дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Лілі-Роуз Депп

У 2016 році актриса заявила, що не вважає за потрібне обмежувати себе рамками. Ба більше, зірка серіалу "Ідол" виступила проти того, щоб дорослі нав'язували дітям ярлики і примушували їх до суворого самовизначення.

Лілі-Роуз Депп (фото: instagram.com/lilyrose_depp)

Майлі Сайрус

Виконавиця продовжує інтригувати публіку своєю таємницею щодо сексуальної орієнтації. Після розлучення з Ліамом Гемсвортом у Майлі були стосунки з людьми обох статей. За її словами, зустріч із гендерно-нейтральною людиною в ЛГБТК+ центрі в Лос-Анджелесі допомогла їй краще зрозуміти себе. Хоча подробиці Сайрус не поспішає розкривати, вона заявляє:

"Я готова любити кожного, хто приймає мене такою, яка я є! Я відкрита для цього!".

Майлі Сайрус (фото: instagram.com/mileycyrus​​​​​​​)

Гаррі Стайлз

На думку співака, багато хто очікує, що він "визначиться" зі своєю орієнтацією, проте Гаррі Стайлз упевнений, що відсутність стереотипів - це крок у майбутнє. Він вважає, що людям не потрібно вдаватися в подробиці або давати чіткі назви аспектам свого життя, і що свобода від таких рамок набагато важливіша.

Гаррі Стайлз (фото: instagram.com/harrystyles)

Ембер Герд

Колишня дружина Джонні Деппа стверджує, що спільнота ЛГБТК+ "ховається" за безліччю букв замість того, щоб «протистояти ярликам». Акторка також зазначила, що для неї не має значення, скільки літер ще додадуть до цієї абревіатури, оскільки вона не збирається обмежувати себе рамками суспільних очікувань.

Ембер Герд (фото: instagram.com/amberheard​​​​​​​)