4 запаха женщины, которые мужчины готовы вдыхать снова и снова

Аромат тела сразу после душа

Женщина, принявшая душ, буквально излучает аромат свежести и чистоты. И этот аромат навевает на мужчин самые приятные мысли.

Мужчин подсознательно привлекает чистота. Именно поэтому возлюбленная, только что принявшая ванну, выглядит такой привлекательной и соблазнительной. С этим ароматом не способен соперничать ни один, даже самый изысканный парфюм.

Природный индивидуальный запах женщины

Любовь - это химия. И главным элементом химической формулы любви есть совместимость по запаху. Речь о природном запахе человеческого тела, влияющего на подсознание.

Мужчина, уловивший естественный аромат "своей" женщины, способен по-настоящему потерять от нее голову и влюбиться.

Интересно, что часто мужчина даже не понимает, почему именно эта женщина завладела его мыслями и фантазиями. Он просто хочет почаще быть рядом с ней, ведь она подходит ему на "химическом" уровне.

Запах вкусной домашней выпечки

Наверное, ни один мужчина не способен устоять перед этим запахом, имеющим неразрывную связь с ощущением спокойной, доброй атмосферы в доме, надежным домашним тылом и семейным уютом.

О девушке, от которой доносится сладкий и вкусный аромат, мужчине хочется заботиться, оберегать ее, радовать подарками и вниманием.

Тонкий аромат ее любимых духов

Если мужчина испытывает к женщине симпатию, то запах ее любимого аромата будет ассоциироваться у него только с ней, независимо от того, где именно он почувствует знакомые нотки.

Возможно, именно поэтому мужчины так любят дарить своим любимым духи, как бы намекая, что только этот аромат подходит исключительно ей.