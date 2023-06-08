Ученые выяснили, какие мужчины лучшие в постели. Есть одна физиологическая особенность

Ученым удалось выяснить, какие мужчины лучше других в постели. Оказалось, что одна физиологическая особенность дает им преимущества в постели.

Об этом пишет The Sun со ссылкой на опрос OnBuy.com.

Исследователи опросили 4,5 тысяч женщин

4550 женщин ответили на вопрос, с какими мужчинами у них когда-нибудь был лучший секс.

На первом месте оказались мужчины, обладающие такой физиологической особенностью, как хорошая растительность на лице, то есть бородачи.

Колоссальные 73% участниц опроса утверждали, что их лучший сексуальный партнер имел густую бороду.

В то же время 71% женщин назвали мужчин с карими глазами лучшими в постели.

Среди чемпионов также "плохие" парни с пирсингом и татуировками. Они набрали 70 и 62% соответственно.

Бородачи привлекают женщин (фото: freepik)

68% женщин назвали такую особенность лучших любовников как широкие плечи.

А вот и интересная особенность: 53% женщин утверждали, что у их искусных любовников были маленькие ноги.

А вот парни с большими руками и густыми бровями оказались почти в конце рейтинга, набрав 37 и 36% соответственно.

Почему борода так привлекательна?

Исследование 2018 года, опубликованное в Journal of Evolutionary Biology, показало, что волосы на лице более привлекательны для женщин, если рассматривать долгосрочные отношения, поскольку они указывают на "способность мужчины успешно конкурировать с другими мужчинами за ресурсы".

Оказывается, что борода помогает мужчинам лучше принимать удары по голове, чем голый подбородок, что заставило ученых заключить, что борода возникла в процессе эволюции как защитный механизм.

Можно сказать, что борода возникла как механизм обманывания женщин в том, что они лучше других.