Психолог назвала 5 звичок, що руйнують ваше життя

Звичка виникає після багаторазового повторення однієї й тієї ж дії - коли ця дія перестає вимагати вольових і пізнавальних зусиль.

Практичний психолог Юлія Ворман назвала топ-5 звичайних, на перший погляд, звичок, які поступово руйнують наше життя. Про це повідомляє "Психологічна підтримка".

5 звичок, що руйнують ваше життя:

1. Звичка відкладати все потім.

Погодьтеся, багатьом властиво постійно відкладати щось дуже важливе або щось досить складне у виконанні - на завтра. У результаті може вийти так, що людина виявить, що далеко не все задумане їй вдалося втілити в життя.

Людині, якій властиво відкладати все на завтра, варто задуматися над тим, що одного разу вона може виявити - життя проходить повз. Це важко усвідомлювати, але це важливо для того, щоб щось змінити. Адже час - це найцінніше, що в нас є.

2. Постійні скарги та пошук винних.

Є люди, котрі постійно всім незадоволені і, що важливо, - звинувачують у своїх проблемах усіх довкола, але тільки не себе.

Погодьтеся, людині набагато простіше звинуватити у своїх бідах друзів та знайомих, батьків, державу і таким чином скинути із себе всю відповідальність за те, що з нею відбувається. Ні до чого хорошого ця позиція не призведе.

А спілкування з такими людьми нічого, крім почуття відторгнення і бажання швидше від цієї людини позбутися і кудись піти, не викликає. Безумовно, брати на себе відповідальність за своє життя досить складно, але саме так роблять дорослі свідомі люди.

3. Наступна руйнівна звичка полягає в тому, що деякі люди схильні приховувати свої справжні почуття.

Таким людям варто розуміти: "ви ніколи не будете почуті, якщо весь час триматимете рота на замку". Наші почуття - це наше відображення, і не говорити про них означає не бути собою.

Якщо ви будете мовчати, то не залишите жодного шансу іншим людям вас почути і зрозуміти, оскільки читати думки вміють тільки герої фантастичних фільмів і книг.

4. Звичка терпіти до останнього.

Якщо ми довго стримуємо свої почуття, то маємо бути готові до того, що все-таки рано чи пізно вони виплеснуться. Наслідки цього можуть бути дуже руйнівними. Тому набагато екологічніше не доводити себе до точки кипіння.

До цієї звички можна віднести і накопичення емоцій. Наприклад, є люди, які досить довго ігнорують фізичний біль і звертаються до лікаря тільки тоді, коли цей біль стає нестерпним. Від лікаря в такому разі можна почути фразу "А де ж ви раніше були?". На що, як правило, такі люди відповідають, що чекали, коли біль сам стихне, хвороба зникне тощо.

5. Звичка обманювати.

Багатьом властиво трохи прикрашати дійсність, щоб сформувати в оточення найкращі враження про себе. Однак варто розуміти, що рано чи пізно правда, як то кажуть, "спливе". І це може суттєво погіршити стосунки з людиною, якій ви "замилювали очі".

До того ж момент викриття може поставити вас у незручне становище, що також може суттєво позначитися і на вашій самооцінці.