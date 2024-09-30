Топ-6 озер в Карпатах для незабываемой рыбалки

Рыбалка в Карпатах осенью - отличный вид отдыха, который имеет много поклонников в Украине. На какие лучшие карпатские озера можно приехать рыбаку, чтобы гарантированно найти там богатый улов и красоту природы?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о шести живописных озерах в Карпатах, где можно найти незабываемую рыбалку.

Теребле-Рицкое водохранилище

Теребле-Рицкое водохранилище расположено недалеко от села Колочава. Оно является одним из самых больших искусственных водоемов Закарпатья и часто называется "Закарпатским морем" благодаря своим поразительным размерам: 9 км в длину и 1 км в ширину.

Воды водохранилища попадают сюда из озера Синевир через реку Теребля, что делает этот край особенно живописным.

Водохранилище известно своей рыбалкой, ведь в нем водится много видов рыбы, среди которых лосось, чечуга и омуль. Благодаря этому сюда часто приезжают рыбаки из разных уголков Украины, чтобы насладиться процессом рыбалки в окружении карпатских красот.

Закарпатское море (фото: Otdyhaem.com.ua)

Озеро Хащованское (Вита)

Озеро Хащованское (Вита) расположено на границе Львовщины и Закарпатья, недалеко от села Нижний Студеный. Оно окружено карпатским лесом и находится на высоте почти 800 метров, обеспечивая прекрасные виды на горы. Водоем имеет площадь 5000 м², максимальную глубину 15 метров.

Озеро идеально подходит для рыбалки благодаря уютному расположению и безветренной погоде. Водоем привлекает рыбаков, которые ловят здесь форель и карпа.

Озеро Вита (фото: facebook.com/ozerovitaua)

Озеро Горбок

Озеро Горбок в Закарпатской области является отличным местом для любительской рыбалки в горах. Водоем площадью 60 га и глубиной до 5 метров богат разнообразной рыбой, такой как карп, карась, белый амур, щука, окунь, сом и плотва.

Рыбалить можно в течение всего дня, однако услуга платная. Любители рыбалки имеют возможность поймать рыбу большого размера, что доставляет особое удовольствие.

На озере также есть популяция раков, что добавляет еще один вариант для улова. Атмосферная природа Карпат делает рыбалку на озере Горбок не только приятной, но и незабываемой.

Озеро Горбок (фото: Fishergo.com.ua)

Дедовское озеро

Дедовское озеро, расположенное недалеко от села Дийда, является молодым, образованным на месте бывшего песчаного карьера. Площадь водоема составляет 54,6 га, а максимальная глубина достигает 16-20 метров.

Водоем богат разнообразными видами рыб, в частности карпа, щука, окуня, сома, леща, карася, судака, сазана и других. Рыбалка на озере привлекает рыбаков благодаря большому количеству разных видов рыб.

Кроме того, живописная природа вокруг озера создает отличные условия для отдыха. Озеро популярно среди местных жителей и туристов как для рыбалки, так и для отдыха на природе.

Дейдовское озеро (фото: Fishergo.com.ua)

Озеро Форнош

Озеро Форнош на Закарпатье - отличное место для рыбалки и отдыха на природе. Среди тихой атмосферы и живописных гор можно поймать разнообразную рыбу: карпа, карася, амура, щуку, окуня, сома, плотву и даже раков.

Это место идеально подходит для отдыха как в одиночестве, так и в кругу семьи или друзей. Спокойная природа озера поможет забыть о городской суете и насладиться спокойствием. Здесь вы сможете оторваться от обыденных забот и сосредоточиться на рыбалке и природной красоте.

Озеро Форнош (фото: Goldfishnet.in.ua)

Озеро Зайванец

Озеро Зайванец, расположенное в селе Пестрялово, идеальное место для любителей спокойной рыбалки. Водоем предлагает прекрасные условия для ловли окуня и плотвы, благодаря чему привлекает рыбаков из разных уголков региона.

Окруженное живописными видами, озеро создает атмосферу, которая помогает расслабиться и отдохнуть от шумной городской жизни. Это место привлекает не только рыбаков, но и тех, кто хочет насладиться тишиной и свежим воздухом.

Озеро Зайванец (фото: facebook.com/fishingzajvanets)