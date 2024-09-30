ua en ru
Пн, 30 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Топ-6 озер в Карпатах для незабываемой рыбалки

Понедельник 30 сентября 2024 09:10
UA EN RU
Топ-6 озер в Карпатах для незабываемой рыбалки Озеро Заховане (фото: Википедия)
Автор: Феликс Коркин

Рыбалка в Карпатах осенью - отличный вид отдыха, который имеет много поклонников в Украине. На какие лучшие карпатские озера можно приехать рыбаку, чтобы гарантированно найти там богатый улов и красоту природы?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о шести живописных озерах в Карпатах, где можно найти незабываемую рыбалку.

Теребле-Рицкое водохранилище

Теребле-Рицкое водохранилище расположено недалеко от села Колочава. Оно является одним из самых больших искусственных водоемов Закарпатья и часто называется "Закарпатским морем" благодаря своим поразительным размерам: 9 км в длину и 1 км в ширину.

Воды водохранилища попадают сюда из озера Синевир через реку Теребля, что делает этот край особенно живописным.

Водохранилище известно своей рыбалкой, ведь в нем водится много видов рыбы, среди которых лосось, чечуга и омуль. Благодаря этому сюда часто приезжают рыбаки из разных уголков Украины, чтобы насладиться процессом рыбалки в окружении карпатских красот.

Топ-6 озер в Карпатах для незабываемой рыбалкиЗакарпатское море (фото: Otdyhaem.com.ua)

Озеро Хащованское (Вита)

Озеро Хащованское (Вита) расположено на границе Львовщины и Закарпатья, недалеко от села Нижний Студеный. Оно окружено карпатским лесом и находится на высоте почти 800 метров, обеспечивая прекрасные виды на горы. Водоем имеет площадь 5000 м², максимальную глубину 15 метров.

Озеро идеально подходит для рыбалки благодаря уютному расположению и безветренной погоде. Водоем привлекает рыбаков, которые ловят здесь форель и карпа.

Топ-6 озер в Карпатах для незабываемой рыбалкиОзеро Вита (фото: facebook.com/ozerovitaua)

Озеро Горбок

Озеро Горбок в Закарпатской области является отличным местом для любительской рыбалки в горах. Водоем площадью 60 га и глубиной до 5 метров богат разнообразной рыбой, такой как карп, карась, белый амур, щука, окунь, сом и плотва.

Рыбалить можно в течение всего дня, однако услуга платная. Любители рыбалки имеют возможность поймать рыбу большого размера, что доставляет особое удовольствие.

На озере также есть популяция раков, что добавляет еще один вариант для улова. Атмосферная природа Карпат делает рыбалку на озере Горбок не только приятной, но и незабываемой.

Топ-6 озер в Карпатах для незабываемой рыбалкиОзеро Горбок (фото: Fishergo.com.ua)

Дедовское озеро

Дедовское озеро, расположенное недалеко от села Дийда, является молодым, образованным на месте бывшего песчаного карьера. Площадь водоема составляет 54,6 га, а максимальная глубина достигает 16-20 метров.

Водоем богат разнообразными видами рыб, в частности карпа, щука, окуня, сома, леща, карася, судака, сазана и других. Рыбалка на озере привлекает рыбаков благодаря большому количеству разных видов рыб.

Кроме того, живописная природа вокруг озера создает отличные условия для отдыха. Озеро популярно среди местных жителей и туристов как для рыбалки, так и для отдыха на природе.

Топ-6 озер в Карпатах для незабываемой рыбалкиДейдовское озеро (фото: Fishergo.com.ua)

Озеро Форнош

Озеро Форнош на Закарпатье - отличное место для рыбалки и отдыха на природе. Среди тихой атмосферы и живописных гор можно поймать разнообразную рыбу: карпа, карася, амура, щуку, окуня, сома, плотву и даже раков.

Это место идеально подходит для отдыха как в одиночестве, так и в кругу семьи или друзей. Спокойная природа озера поможет забыть о городской суете и насладиться спокойствием. Здесь вы сможете оторваться от обыденных забот и сосредоточиться на рыбалке и природной красоте.

Топ-6 озер в Карпатах для незабываемой рыбалкиОзеро Форнош (фото: Goldfishnet.in.ua)

Озеро Зайванец

Озеро Зайванец, расположенное в селе Пестрялово, идеальное место для любителей спокойной рыбалки. Водоем предлагает прекрасные условия для ловли окуня и плотвы, благодаря чему привлекает рыбаков из разных уголков региона.

Окруженное живописными видами, озеро создает атмосферу, которая помогает расслабиться и отдохнуть от шумной городской жизни. Это место привлекает не только рыбаков, но и тех, кто хочет насладиться тишиной и свежим воздухом.

Топ-6 озер в Карпатах для незабываемой рыбалкиОзеро Зайванец (фото: facebook.com/fishingzajvanets)

Раньше мы писали, где найти рыбные места, чтобы всегда быть с богатым уловом.

Читайте также о 5 самых романтичных местах в мире, красота которых впечатляет.

При написании материала использовались следующие источники: сайты Karaptium.com.ua, Otdyhaem.com.ua, Karpaty.rocks.

Читайте РБК-Украина в Google News
Туризм
NEWS
Россия ночью запустила более 70 дронов и несколько ракет: сколько сбила ПВО
Россия ночью запустила более 70 дронов и несколько ракет: сколько сбила ПВО