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4 украинские звезды, которых постоянно подозревают в беременности

Суббота 17 августа 2024 09:00
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4 украинские звезды, которых постоянно подозревают в беременности Надя Дорофеева и Настя Каменских (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Звезды привыкли к повышенному вниманию со стороны общественности, но даже они могут устать от постоянных придирчивых взглядов и слухов о беременности, которые приходится опровергать.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вспомнить, кого из украинских селебритов фанаты особенно хотят увидеть в положении.

Надя Дорофеева

Певицу Надю Дорофееву постоянно подозревают в вероятной беременности. Одной части поклонников кажется, что оверсайз одеждой артистка пытается скрыть округлый животик, а другая группа поклонников видит будто лишний вес от беременности там, где ее нет.

Сама же исполнительница уже устала опровергать эти слухи. По ее словам, пока она не решается на материнство из-за напряженного рабочего графика и постоянных стрессов.

Однако когда артистка будет решительно настроена на то, чтобы стать мамой, возьмет паузу в карьере.

4 украинские звезды, которых постоянно подозревают в беременности

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Злата Огневич

Этой исполнительнице также постоянно приписывают беременность. На такие мысли фанов Златы Огневич навевают кадры с концертов знаменитости, которые нередко появляются в сети.

К примеру, в апреле в TikTok начало распространяться видео, на котором исполнительница предстала в черном обтягивающем комбинезоне. Концертный наряд подчеркнул фигуру 38-летней знаменитости таким образом, что фанам показалось, что она беременна первенцем.

Из-под комбинезона у Златы якобы виднелся немалый округлый животик.

4 украинские звезды, которых постоянно подозревают в беременности

4 украинские звезды, которых постоянно подозревают в беременности

Скриншот

Настя Каменских

В сети уже не первый год обсуждают вероятную беременность Каменских, а все из-за ее сочного тела. Певица периодически набирает несколько килограмм, что и провоцирует слухи о ее беременности.

"Я очень благодарна, что все ждут моего ребенка. Спасибо вам большое. Конечно, вы все узнаете первыми", - сказала в одном из своих интервью Настя.

4 украинские звезды, которых постоянно подозревают в беременности

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Наталья Могилевская

Наталью Могилевскую много раз приписывали беременность. Когда-то певицу возмущало такое внимание прессы к личным и деликатным темам.

Сейчас звезда, которая вместе со своим возлюбленным в начале полномасштабного вторжения удочерила двух девочек, охотно впускает поклонников в свою частную жизнь.

4 украинские звезды, которых постоянно подозревают в беременности

Наталья Могилевская с дочерьми (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Ранее мы рассказывали о 5 украинских звездах, которые сыграли свадьбу тайно.

Также писали об украинских знаменитостях, которые увели мужчин из семьи.

При написании материала использовались следующие источники: YouTube-канал Алины Доротюк, "Наше радио".

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Настя Каменских Наталья Могилевская Надя Дорофеева беременность Звезды шоу-бизнеса
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