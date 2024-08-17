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4 українські зірки, яких постійно підозрюють у вагітності

Субота 17 серпня 2024 09:00
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4 українські зірки, яких постійно підозрюють у вагітності Надя Дорофєєва і Настя Каменських (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Зірки звикли до підвищеної уваги з боку громадськості, але навіть вони можуть втомитися від постійних прискіпливих поглядів та чуток про вагітність, які доводиться спростовувати.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує пригадати, кого з українських селебріті фанати особливо хочуть побачити при надії.

Надя Дорофєєва

Співачку Надю Дорофєєву постійно підозрюють у ймовірній вагітності. Одній частині шанувальників здається, що оверсайз одягом артистка намагається приховати округлий животик, а інша група прихильників бачить ніби то зайву вагу від вагітності там, де її немає.

Сама ж виконавиця вже втомилася спростовувати ці чутки. За її словами, поки вона не наважується на материнство через напружений робочий графік та постійні стреси.

Однак коли артистка буде рішуче налаштована на те, щоб стати мамою, то візьме паузу в кар'єрі.

4 українські зірки, яких постійно підозрюють у вагітності

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Злата Огнєвіч

Цій виконавиці також постійно приписують вагітність. На такі думки фанів Злати Огнєвіч навіюють кадри з концертів знаменитості, які нерідко з’являються у мережі.

До прикладу, у квітні у TikTok почало ширитися відео, на якому виконавиця постала в чорному обтислому комбінезоні. Концертне вбрання підкреслило фігуру 38-річної знаменитості таким чином, що фанам здалося, що вона вагітна первістком.

З-під комбінезона у Злати нібито виднівся чималий округлий животик.

4 українські зірки, яких постійно підозрюють у вагітності

4 українські зірки, яких постійно підозрюють у вагітності

Скріншот

Настя Каменських

У мережі вже не перший рік обговорюють ймовірну вагітність Каменських, а все через її соковите тіло. Співачка періодично набирає кілька кіло, що і провокує чутки про її вагітність.

"Я дуже вдячна, що всі чекають на мою дитину. Спасибі вам велике. Звичайно, ви все дізнаєтеся першими", - сказала в одному зі своїх інтерв’ю Настя.

4 українські зірки, яких постійно підозрюють у вагітності

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Наталія Могилевська

Наталії Могилевській багато разів закидали вагітність. Колись співачку обурювала така увага преси до особистих та делікатних тем.

Зараз зірка, яка разом зі своїм коханим на початку повномасштабного вторгнення удочерила двох дівчаток, охоче впускає шанувальників у своє приватне життя.

4 українські зірки, яких постійно підозрюють у вагітності

Наталія Могилевська з доньками (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Раніше ми розповідали про 5 українських зірок, які зіграли весілля таємно.

Також писали про українських знаменитостей, які забрали чоловіків із сім'ї.

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: YouTube-канал Аліни Доротюк, "Наше радіо".

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Настя Каменських Наталя Могилевська Надя Дорофеєва беременность Зірки шоу-бізнесу
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