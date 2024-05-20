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4 технических лайфхака для экономии электроэнергии в доме или квартире

Технические советы, которые помогут экономить электроэнергию в доме или квартире (фото: Freepik)
Автор: Павел Колесник

Украинцев призывают экономить электроэнергию на случай критических ситуаций и аварийных отключений. В основном, это связано с обстрелами россиянами наших ТЭЦ и других объектов стратегической инфраструктуры.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о технических лайфхаках, которые помогут сэкономить электроэнергию в доме или квартире.

При подготовке материала использовались следующие источники: Green Match, EnergySage.

Умные розетки и выключатели

Умные розетки и выключатели позволяют контролировать потребление электроэнергии с помощью смартфона. Эти устройства могут автоматически отключать электроприборы, когда они не используются, а также позволяют устанавливать расписания для включения и выключения света и других устройств.

Некоторые модели оснащены функцией мониторинга энергопотребления, что помогает выявить самые "энергоемкие" приборы в доме.

Умный выключатель (фото: SmartHomeRig)

Энергоэффективные светодиодные лампы

Переход на светодиодные (LED) лампы - один из самых простых и эффективных способов снизить энергопотребление. Они потребляют на 75-80 процентов меньше энергии, чем традиционные лампы накаливания, и служат в десятки раз дольше.

Современные светодиодные лампы могут создавать свет различных оттенков и интенсивности, что позволяет подобрать оптимальное освещение для каждого помещения.

Светодиодная лампа (фото: Birddog Lighting)

Программаторы для отопительных систем

Установите программаторы для контроля системы отопления, чтобы автоматически регулировать температуру в зависимости от времени суток и ваших потребностей. Эти устройства позволяют снизить температуру, когда дома никого нет, и повысить ее к вашему возвращению.

Умные термостаты могут подключаться к интернету и управляться удаленно, что делает процесс экономии энергии еще более удобным.

Программатор для отопительных систем (фото: Centre for Sustainable Energy)

Энергоэффективные бытовые приборы

При покупке новых бытовых приборов обращайте внимание на их класс энергоэффективности. Устройства с классом А+++ потребляют значительно меньше энергии, чем модели с более низкими классами. Это относится ко всем видам бытовой техники: от холодильников и стиральных машин до кондиционеров и телевизоров.

Инвестиции в энергоэффективные устройства окупаются за счет снижения счетов за электроэнергию.

У нас также есть материал о том, как не потерять связь и интернет, когда нет света.

А еще мы писали про 7 рабочих способов зарядить ноутбук без розетки.

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