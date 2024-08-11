4 старенькие игрушечные машинки, которые стоят сумасшедших денег

Как начали коллекционировать модели авто

История коллекционирования моделей автомобилей началась с коммивояжеров, использовавших точные копии автомобилей, чтобы более наглядно продемонстрировать их клиентам. Это был своего рода рекламный ход, который превратился для многих в увлекательное хобби.

Чаще всего люди собирают модели определенной тематики (легковые, грузовые, полицейские, пожарные и т.п.) или же сосредотачиваются на производителях (отечественные, иностранные, среди которых итальянские, немецкие, японские и т.п.). Хобби начало зарождаться в Украине в начале XX века и достигло своего пика в период брежневского застоя во времена СССР.

Такая коллекционная ГАЗ-24 Волга (6500 гривен) имеет все подвижные двери и крышки капота и багажника (фото: скриншот violity.com)

Какие существуют масштабы моделей

Увлечение масштабными моделями автомобилей тесно связано с автомоделизмом. Обычно для коллекций выбирают масштаб 1:8, однако существуют более миниатюрные или большие варианты.

Также среди коллекционеров особенно популярны масштабы 1:64, 1:43, 1:24, 1:18. Интересно, что масштабы 1:72, 1:87 и 1:120 пришли из авиационного и железнодорожного моделизма.

ГАЗ-13 "Чайка" (1800 гривен) была символом богатой жизни, потому что это был единственный более-менее "народный" лимузин, в отличие от "партийных" моделей (фото: скриншот violity.com)

Кто производил советские модели

Больше всего раритетов в масштабе 1:43 в СССР выпустил саратовский завод "Тантал". Понятно, что наиболее ценны модели первых лет производства - начала 1970-х годов. Чтобы приобрести интереснейшие экземпляры, нужно стать настоящим экспертом.

Этот "Москвич-пикап" имеет редкий номер А19, поэтому стоит 6800 гривен (фото: скриншот violity.com)

Какие модели - самые ценные

Главное, чтобы экземпляр был как можно более редким и совсем неважно, что стало причиной этого.

Главным признаком эксклюзивности обычно является маркировка на днище (каталожный номер А2, А10, А42), наличие или отсутствие надписи Made in USSR, а также иногда или тамповка "Аэрофлот", "Скорая помощь", "Милиция", "Ралли" и олимпийская символика.

Эксклюзивный "Москвич", участвовавший в ралли Лондон - Мехико, очень редок и стоит 2999 гривен (фото: скриншот violity.com)