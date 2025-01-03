4 сорта картофеля, которые идеальны для жарки

Жареный картофель, пожалуй, самый простой гарнир к ужину. Однако не каждый сорт при жарке станет идеальным блюдом с легкой хрустящей корочкой.

О том, какие сорта картофеля лучше всего использовать для жарки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Какие сорта картофеля используют для жарки

Розара

Розара считается универсальным высокоурожайным сортом. Этот картофель устойчив ко многим вирусам и заболеваниям, а также довольно успешно приспосабливается к сложным условиям.

В то же время, картофель сорта Розара любит влагу, которая улучшает урожайность. Мякоть картофеля этого раннеспелого сорта желтого цвета, плохо разваривается.

Во время термической обработки Розара прекрасно сохраняет форму благодаря плотной консистенции, поэтому часто используется для жарки и салатов с картофелем.

Аноста

Этот сорт картофеля относится к скороспелым столовым, имея период вегетации в 80-95 дней. Клубни сорта Аноста обычно вырастают среднего размера, овальной формы.

Во время выращивания картофеля следует побеспокоиться об укреплении иммунитета растения. Хотя Аноста устойчива к нематоде, ботва может поражаться фитофторозом.

Кожура картофелин - светло-желтого цвета, а мякоть имеет желтоватый оттенок. Благодаря небольшому содержанию крахмала этот сорт хорошо подходит для приготовления картофеля фри и чипсов.

Какой сорт картофеля выбирать для жарки (иллюстративное фото: Freepik)

Гранада

Этот сорт относится к высокоурожайным среднепоздним видам. Картофель Гранада отличается низким содержанием крахмала, а также нежным вкусом и текстурой.

Кожура клубней имеет светло-желтый цвет, как и мякоть. Благодаря вкусовым свойствам сорта, картофель Гранада считают универсальным.

Впрочем, из-за содержания крахмала, картофелины прекрасно подходят для жарки, а также приготовления чипсов и картошки фри.

Ред Леди

Картофель Ред Леди относится к столовым сортам со среднеранним сроком созревания. Этот сорт отличается высокой устойчивостью к засухе, а также хорошими вкусовыми качествами.

Картофелины сорта Ред Леди обычно имеют овальную форму, а весят в среднем 114-142 грамма. Кожура клубней имеет красноватый оттенок, а мякоть - желтоватый.

Сорт Ред Леди довольно универсальный - картофель используется для жарки, отваривания, пюре и салатов.

Как выбрать картофель для жарки

Не всегда при выборе картофеля для жарки можно установить сорт корнеплода. В этом случае можно ориентироваться на вид клубней.

В первую очередь следует обращать внимание на небольшие плоды с гладкой кожурой насыщенного цвета. При разрезании клубня из двух половинок корнеплода должен выделяться сок - это происходит из-за низкого содержания крахмала. Такой картофель будет лучше держать форму во время жарки.