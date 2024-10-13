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4 сильные молитвы для чтения утром

Какие молитвы нужно читать с утра (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Утренние молитвы помогают начать день с духовной поддержки и укрепления веры. Они настраивают на день с миром в душе, прося защиты, мудрости и благословения от Бога.

РБК-Украина (проект Styler) собрала список молитв для чтения с утра.

Молитва о новом дне

Господи,

я з усього серця дякую Тобі

за цей день, що переді мною.

Приймаю його як дар від Тебе.

Приймаю все, що він мені принесе:

добре і прикре,

успіхи і перешкоди.

Допоможи мені виконати мої обов’язки

на Твою славу.

Нехай я буду чистий, правдомовний,

щирий у поведінці.

Для людей, яких я сьогодні зустріну,

нехай я буду чемний і терпеливий.

Не дозволь, щоби я

став для когось спокусою.

Нехай я зростаю в любові

та вірності Тобі.

Амінь.

Молитва о добром дне

Господи, у тиші дня, що настає, приходжу благати Тебе про мир, мудрість і силу. Прагну дивитися сьогодні на світ очима, сповненими любові, бути терпеливим, тихим і мудрим. Хочу дивитися на Твоїх дітей і бачити їх так, як Ти їх бачиш, і знаходити в них те, що добре.

Дай мені таку радість, щоб усі, кого я сьогодні зустріну, відчули Твою присутність. І нехай я буду для всіх хлібом, як Ти єси ним для мене кожного дня. Амінь.

Утренняя молитва св. Весы из Лизье

Мій Боже, жертвую Тобі

всі мої справи, які сьогодні зроблю

у будь-якому намірі

і для слави Пресвятого Серця Господа Ісуса.

Хочу освятити биття мого серця,

мої думки і мої вчинки,

навіть якнайбільш звичайні

єднаючи їх із Його

нескінченими заслугами,

та виправити мої помилки,

вкинувши їх у вогнище

Його милосердної Любові.

Мій Боже! Хочу попросити Тебе

для себе і для моїх найдорожчих

про благодать виконати Твою святу волю,

а також, заради Твоєї Любові,

про благодать погодитися на всі радості та печалі

цього життя, яке так швидко проминає,

щоб ми могли колись з’єднатися

в Небі навічно.

Нехай так станеться!

Просьба освятить день и труд

Господи, дай нам сьогодні день радісний та спокійний і без гріха, щоб ми дожили до вечора і могли Тебе благословити з радістю і чистотою серця. Підтримуй милостиво всіх, хто просив нас про молитву, та наповни всіма дарами їхні душі й тіла. Амінь.

Ранее мы публиковали тексты сильных молитв от порчи и сглаза.

Также читайте как молиться за упокой любимой кошки или собаки и не будет ли это грехом с точки зрения церкви.

При написании материала были использованы источники: сайт "Сredo", молитвенник "Щоденно з Богом".

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