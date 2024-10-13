4 сильные молитвы для чтения утром

Утренние молитвы помогают начать день с духовной поддержки и укрепления веры. Они настраивают на день с миром в душе, прося защиты, мудрости и благословения от Бога.
РБК-Украина (проект Styler) собрала список молитв для чтения с утра.
Господи,
я з усього серця дякую Тобі
за цей день, що переді мною.
Приймаю його як дар від Тебе.
Приймаю все, що він мені принесе:
добре і прикре,
успіхи і перешкоди.
Допоможи мені виконати мої обов’язки
на Твою славу.
Нехай я буду чистий, правдомовний,
щирий у поведінці.
Для людей, яких я сьогодні зустріну,
нехай я буду чемний і терпеливий.
Не дозволь, щоби я
став для когось спокусою.
Нехай я зростаю в любові
та вірності Тобі.
Амінь.
Господи, у тиші дня, що настає, приходжу благати Тебе про мир, мудрість і силу. Прагну дивитися сьогодні на світ очима, сповненими любові, бути терпеливим, тихим і мудрим. Хочу дивитися на Твоїх дітей і бачити їх так, як Ти їх бачиш, і знаходити в них те, що добре.
Дай мені таку радість, щоб усі, кого я сьогодні зустріну, відчули Твою присутність. І нехай я буду для всіх хлібом, як Ти єси ним для мене кожного дня. Амінь.
Мій Боже, жертвую Тобі
всі мої справи, які сьогодні зроблю
у будь-якому намірі
і для слави Пресвятого Серця Господа Ісуса.
Хочу освятити биття мого серця,
мої думки і мої вчинки,
навіть якнайбільш звичайні
єднаючи їх із Його
нескінченими заслугами,
та виправити мої помилки,
вкинувши їх у вогнище
Його милосердної Любові.
Мій Боже! Хочу попросити Тебе
для себе і для моїх найдорожчих
про благодать виконати Твою святу волю,
а також, заради Твоєї Любові,
про благодать погодитися на всі радості та печалі
цього життя, яке так швидко проминає,
щоб ми могли колись з’єднатися
в Небі навічно.
Нехай так станеться!
Господи, дай нам сьогодні день радісний та спокійний і без гріха, щоб ми дожили до вечора і могли Тебе благословити з радістю і чистотою серця. Підтримуй милостиво всіх, хто просив нас про молитву, та наповни всіма дарами їхні душі й тіла. Амінь.
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При написании материала были использованы источники: сайт "Сredo", молитвенник "Щоденно з Богом".