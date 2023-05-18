4 ошибки в прическе, из-за которых вы выглядите значительно старше

Короткие волосы

Сами по себе короткие волосы не делают женщину старше. Но тут есть несколько важных нюансов. Слишком короткая стрижка, которая не сочетается с вашей индивидуальностью или чертами лицами - ваш главный враг.

Если естественное старение приводит к утончению ваших прядей, то конечно же любой мастер порекомендует их обстричь и сделать элегантную короткую стрижку. Но перед тем стоит очень тщательно выбрать ту стрижку, которая будет идти именно вам, она не будет выглядеть слишком коротко, у нее будет много слоев и глубина.

Длинные волосы без объема и пушистости

Объемные длинные и пушистые волосы - образ любимых актрис из Голливуда. Такие женщины кажутся чувственными, притягательными и вечно молодыми. И действительно, длинные волосы выглядят чудесно в любом возрасте.

Но и тут есть масса нюансов - например, размещение пробора. В более зрелом возрасте женщинам больше идет пробор с уклоном в одну из сторон, чем четкий посредине. А волосы должны иметь несколько слоев, быть упругими и пушистыми.

Если вашим длинным волосам все это недоступно, то стоит задуматься о прическах, которые позволят вам выглядеть значительно моложе. Так как просто длинные волосы, которые рассыпаны по плечам и не имеют ни объема, ни волн, ни пушистости - выглядит печально.

Серые и седые оттенки

Увы, седые волосы в наше время не редкость даже у 30-летних красоток. И многие начинают использовать краски для волос. По словам экспертов, темные оттенки могут подчеркнуть ваши первые морщинки, особенно, если вы от природы имеете очень светлую кожу.

Выбор более светлого тона - более разумно, это позволит смягчить возраст вашего лица. Но и тут нужно знать меру, так как сильно светлые и холодные оттенки могут визуально выглядеть как седина.

И не забывайте о контрастах. Цвет ваших волос должен приятно гармонировать с цветом вашего лица, ваших глаз и даже с формой лица. Правильно подобранные оттенки помогают сделать вас значительно моложе.

Отказ от изменений

Перемены неизбежны и пытаться делать вид в 40+, что вам все еще 25 - самый верный способ утопить свою жизнь в переживаниях. Если вы не меняли свою стрижку, цвет волос, прическу уже более 2-3 лет, то самое время что-то поменять.

Найдите хорошего мастера, который поможет подобрать стрижку, форму, цвет волос. Это позволит вам значительно дольше выглядеть молодо и улучшить свой внешний вид.