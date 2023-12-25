4 основных фактора, которые нужно знать перед покупкой красной икры

Что нужно знать о красной икре

1. Икра должна быть малосольной. Умеренное потребление соли - одно из основных правил питания. Но на праздники это становится еще важнее, потому что на праздники именно из-за избытка соли мы набухаем.

2. Срок хранения икры должен быть до 5 дней. Такая икра приезжает в Украину обычно замороженной, далее ее размораживают и продают на вес. Важно каждый раз проверять срок годности икры.

3. Лучше, чтобы рыба для икры выращивалась в северных водах. В таком случае в икре более высока концентрация омега-3. А также она вкуснее.

4. Есть три страны с мощным производством икры. Первое место - болота, и это до сих пор до 80% украинского рынка. Второе и третье место - США, а именно Аляска и Канада. Поэтому обязательно проверяйте происхождение икры. А если вам не могут предоставить подтверждающих документов - не покупайте.

Какую икру можно покупать

1. Замороженную (в упаковке) или замороженную и размороженную икру (вес). Это почти никогда не болотная икра, потому что на упаковке все четко указано, и вам могут эту упаковку предоставить прямо в магазине/на базаре.

2. Икра в банках с длительным сроком хранения. Это икра с дополнительными консервантами, страна производитель часто - Украина. Что это значит? Производитель где-то покупает большую партию замороженной икры. Где? Это неизвестно, вам никто документов не предоставит. Или будет написано – в Польше. Можно в это верить, я что-то не очень. Далее производитель размораживает икру, солит, добавляет консерванты, упаковывает. Поэтому страна-производитель - Украина.

3. Украинские фермерские хозяйства. Да, такие уже есть. Короткий срок хранения, хороший посол, свежая икра. Минус – польза икры зависит от количества жиров, так что в такой икре их будет значительно меньше (не тот климат, слишком тепло). Вкус икры действительно зависит от воды, фермеры на Аляске разводят рыбу в отрядах прямо в океане/море/бассейнах рек. У нас такой воды не будет, так что вкус икры будет менее выраженным.

4. О базарах. Часто икра на вес - это вариант 2, который закупают оптом без фасовки в банки, а затем продают на вес. Иногда у них тоже есть канадская/американская икра, продавцы даже отмечают иногда – это американская.

5. В заключение о фальсификате. Обычно фальсификат - это добавление 10-20% имитационной икры. Размешивают и продают. Тест кипятком или перекисью это не покажет. Единственный вариант - проверять каждую икринку отдельно.