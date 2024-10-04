4 невинные фразы, которые способны разрушить даже самую крепкую пару: а вы их говорите?

Эксперты называют некоторые фразы "величайшая ложь", с помощью которой партнеры пытаются сгладить острые углы или избежать ссоры. Но на самом деле они только усугубляют ситуацию и могут вообще разрушить отношения.

Какие четыре простые фразы могут разрушить любые крепкие отношения, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснение психолога Джеффри Бернштейна для Psychology Today .

Ложь разрушает любые отношения. Однако люди не всегда понимают смысл этой фразы. Конечно, врать нельзя, потому что из-за этого можно потерять доверие партнера. Но ложь бывает не совсем очевидной.

Например, партнеры, чтобы избежать конфликта, пытаются его погасить определенной фразой, а это - обман партнера. Вот от каких фраз нужно отказаться, чтобы не разрушить отношения:

"Я в порядке"

Типичная ситуация, когда у мужчины или женщины есть проблемы на работе, в окружении, в семье. Человек чувствует себя подавленно, приходит домой в плохом настроении, а на вопрос партнера: "Что случилось?" отвечает: "Я в порядке".

"Человеку кажется, что таким образом он защищает свою половинку от стресса и лишних переживаний. Но на самом деле эта фраза убивает ваши отношения. Во-первых, партнер понимает, что ему врут. Во-вторых, вы оба начинаете удаляться друг от друга, подрывая доверие. Все это заканчивается скандалом, когда подавленные эмоции рано или поздно вырываются наружу", - объясняет психолог.

"Это не проблема"

Бывает так, что человек делает какие-то вещи, которые вам не нравятся. Это может быть лишнее общение с противоположным полом, отсутствие помощи по дому или нежелание улучшать материальное положение в семье.

Но вместо того, чтобы конструктивно и откровенно обсудить ситуацию, вы говорите партнеру: "Все хорошо, это не проблема". Таким образом, вы убеждаете себя и партнера, что ваши чувства не имеют никакого значения. Собственная самооценка рушится, доверие исчезает, отношения распадаются.

Поэтому важно защищать свои личные границы и только так можно выстраивать здоровые отношения.

"Я помогу тебе измениться"

Психологи давно пришли к выводу и настаивают на этом: вы должны принимать своего партнера целиком, таким, какой он есть. Если есть черты характера, с которыми вы не готовы смириться, то отношения, к сожалению, лучше заканчивать.

Но некоторые люди наивно и настойчиво пытаются переделать человека под себя - хотят его спасти, изменить и улучшить. Кажется, что любви и терпения будет достаточно, чтобы преодолеть все трудности. Но партнер должен сам хотеть что-то изменить в себе ради комфорта близкого человека. В противном случае - вы только потеряете время.

"Люди могут расти и развиваться, но изменения должны исходить изнутри, а не из чьих-то усилий или ожиданий. Когда вы вступаете в отношения, надеясь изменить фундаментальные аспекты своего партнера, вы не принимаете его по-настоящему таким, какой он есть. Эта ложь приводит к разочарованию, обиде и осознанию того, что вы одели розовые очки", - объясняет Бернштейн.

"Нам не стоит об этом говорить"

Еще одна типичная ошибка, которую совершают люди в отношениях, - пытаются избегать сложных разговоров. Кажется, что это приведет к скандалу, поэтому как проблема возникает, ее упорно игнорируют. А если партнер поднимает тему, то второй отказывается это обсуждать - будто все само собой наладится.

А в результате между людьми начинает образовываться эмоциональная пропасть. Они уже не доверяют друг другу, не хотят делиться сокровенным, а потом вообще прекращают разговаривать. Такие отношения начинают тяготить, а впоследствии кто-то из партнеров решится их разорвать.