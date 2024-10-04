4 невинные фразы, которые способны разрушить даже самую крепкую пару: а вы их говорите?
Эксперты называют некоторые фразы "величайшая ложь", с помощью которой партнеры пытаются сгладить острые углы или избежать ссоры. Но на самом деле они только усугубляют ситуацию и могут вообще разрушить отношения.
Какие четыре простые фразы могут разрушить любые крепкие отношения, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснение психолога Джеффри Бернштейна для Psychology Today.
Ложь разрушает любые отношения. Однако люди не всегда понимают смысл этой фразы. Конечно, врать нельзя, потому что из-за этого можно потерять доверие партнера. Но ложь бывает не совсем очевидной.
Например, партнеры, чтобы избежать конфликта, пытаются его погасить определенной фразой, а это - обман партнера. Вот от каких фраз нужно отказаться, чтобы не разрушить отношения:
"Я в порядке"
Типичная ситуация, когда у мужчины или женщины есть проблемы на работе, в окружении, в семье. Человек чувствует себя подавленно, приходит домой в плохом настроении, а на вопрос партнера: "Что случилось?" отвечает: "Я в порядке".
"Человеку кажется, что таким образом он защищает свою половинку от стресса и лишних переживаний. Но на самом деле эта фраза убивает ваши отношения. Во-первых, партнер понимает, что ему врут. Во-вторых, вы оба начинаете удаляться друг от друга, подрывая доверие. Все это заканчивается скандалом, когда подавленные эмоции рано или поздно вырываются наружу", - объясняет психолог.
"Это не проблема"
Бывает так, что человек делает какие-то вещи, которые вам не нравятся. Это может быть лишнее общение с противоположным полом, отсутствие помощи по дому или нежелание улучшать материальное положение в семье.
Но вместо того, чтобы конструктивно и откровенно обсудить ситуацию, вы говорите партнеру: "Все хорошо, это не проблема". Таким образом, вы убеждаете себя и партнера, что ваши чувства не имеют никакого значения. Собственная самооценка рушится, доверие исчезает, отношения распадаются.
Поэтому важно защищать свои личные границы и только так можно выстраивать здоровые отношения.
"Я помогу тебе измениться"
Психологи давно пришли к выводу и настаивают на этом: вы должны принимать своего партнера целиком, таким, какой он есть. Если есть черты характера, с которыми вы не готовы смириться, то отношения, к сожалению, лучше заканчивать.
Но некоторые люди наивно и настойчиво пытаются переделать человека под себя - хотят его спасти, изменить и улучшить. Кажется, что любви и терпения будет достаточно, чтобы преодолеть все трудности. Но партнер должен сам хотеть что-то изменить в себе ради комфорта близкого человека. В противном случае - вы только потеряете время.
"Люди могут расти и развиваться, но изменения должны исходить изнутри, а не из чьих-то усилий или ожиданий. Когда вы вступаете в отношения, надеясь изменить фундаментальные аспекты своего партнера, вы не принимаете его по-настоящему таким, какой он есть. Эта ложь приводит к разочарованию, обиде и осознанию того, что вы одели розовые очки", - объясняет Бернштейн.
"Нам не стоит об этом говорить"
Еще одна типичная ошибка, которую совершают люди в отношениях, - пытаются избегать сложных разговоров. Кажется, что это приведет к скандалу, поэтому как проблема возникает, ее упорно игнорируют. А если партнер поднимает тему, то второй отказывается это обсуждать - будто все само собой наладится.
А в результате между людьми начинает образовываться эмоциональная пропасть. Они уже не доверяют друг другу, не хотят делиться сокровенным, а потом вообще прекращают разговаривать. Такие отношения начинают тяготить, а впоследствии кто-то из партнеров решится их разорвать.
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