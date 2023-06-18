4 нелепых манипуляции, которые использует кремлевская пропаганда. Вот как они действуют

Кремлевская машина пропаганды преуспевает уже не одно десятилетие. Для этого лучшие манипуляторы путинского режима используют методики, которые тонко влияют на психику серой массы и позволяют оправдать все злодеяния действующей власти.
О том, какие схемы применяет российская пропаганда, рассказали в группе Violity в Instagram.
"Не все методы пропаганды мы знаем по имени. Но от этого они не перестают существовать и действовать на людей. Навешивание ярлыков, блестящие обобщения, отрыв от контекста, выборочная правда и культ личности - все это, лишь часть методов среди десятков других инструментов в море информационной войны", - говорится в сообщении.
Особенно часто на вооружении пропаганды используются так называемые "логические ошибки". Вот реальные случаи их применения.
Пропагандисты используют эту тактику, чтобы отвлечь от обсуждения одного вопроса и заставить говорить о другом.
Например, в российской пропаганде часто оправдывают введение войск в Украину тем, что американские власти вмешивались в конфликты Югославии, Сирии, Афганистана, Ирака, Ливии и т. д. По их логике, значит, и России можно нападать на другие страны.
Помните любимый вопрос пропагандистов: "Где вы были 8 лет, когда Донбасс бомбили?" Да, это именно пример провокационного вопроса.
Такие вопросы манипуляционные в своих формулировках, поскольку предполагают, что тот, кто отвечает, автоматически соглашается с утверждением.
Классический пример такого вопроса: "Перестали ли бы вы избивать свою жену?" Отвечая "да", собеседник невольно подтверждает, что раньше он ее избивал. Отвечая нет, он утверждает, что будет дальше ее бить.
Вспомните, как пропагандисты говорят: "Или мы проигрываем в Украине или начнется Третья мировая война..."
Обычно в таких утверждениях один вариант исключается, как логически ложный или неприемлемый, соответственно другой принимается за истину, в пользу которой и следует делать выбор.
Например: "Или вы сделаете русский язык вторым государственным в Украине, или ваши дети не смогут им учиться и общаться", "Вы за дружеские отношения с Россией или за фашистов?"
Кремлевские пропагандисты манипулируют мнением, что большинство или авторитет не могут ошибаться.
Во-первых, на самом деле в истории есть множество примеров, когда большинство и авторитеты ошибались. Во-вторых, говоря о большинстве, оппонент опирается на свой личный опыт и опыт своего близкого (часто довольно ограниченного) круга знакомых, что неприемлемо с точки зрения статистики.
Ранее мы писали о том, какие украинские слова советская власть изъяла из словарей, чтобы наш язык стал ближе к русскому.
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