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4 самые крутые вещи летом 2023, которые сделают простой образ очень модным

Какие 4 вещи очень модны в 2023 году (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Даже самый обычный гардероб можно освежить и сделать модным, если добавить к нему трендовые детали. Летом 2023 года они очень женственны, аристократичны и сексуальны.

О четырех трендовых вещах, которые "сделают" самый простой гардероб в Instagram рассказала стилистка Анна Леканова.

Топ с контрастным кантом

Очень крутая идея для лета. Фасон топа может быть любым: с лямками, без них, в спортивном стиле или просто "майкой". Главное - сохранить контраст между кантом и основной тканью. Самое крутое сочетание, несомненно, черное с белым и наоборот.

Юбка с высоким разрезом

Это очень сексуальный тренд этим летом. Самые популярные ткани для такой юбки - это атлас и очень модный деним.

Важно, чтобы юбка была длинной, иначе вместе с вырезом будет выглядеть пошло.

Топ без бретель

Топы - это одни из главных трендов этим летом. Особенно актуальны минималистические топы без бретель.

В жару именно то, а если совместить с широкими брюками или юбкой-макси - вообще огонь!

Костюмный жилет

Да да! Именно тот, что от костюма-тройки. Он немного "мужской", и именно это придаст вашему образу хрупкости. А если не надеть под жилет бра получится очень горячо!

Все фото: instagram.com/anna.le.nova

И помните, что в трендах 2023 года:

  • минималистичность в цветах
  • тотал-лук
  • удлиненный силуэт
  • деним
  • цвет металлик
  • крупные объемные цветы на одежде и обуви
  • длина макси
  • и конечно же - туфли Мэри Джейн

Раньше мы писали об очень актуальном цвете летом, который подходит абсолютно всем.

Также читайте о самой модной обуви этим летом.

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