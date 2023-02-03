RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

4 лучших породы собак для охраны частного дома (фото)

Щенок породы Акита-ину (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Некоторые породы собак – врожденные охранники, которые идеально подходят для содержания в частном доме. Они станут для вас не только лучшими четырехлапыми друзьями, но и превратят ваш двор и дом в настоящую крепость.

О каких породах идет речь – смотрите ниже в материале Styler.

Среднеазиатская овчарка (алабай)

Собаки этой породы прекрасно осознают поставленную перед ними задачу и ни за что не впустят незнакомцев на территорию, находящуюся под их охраной.

Алабай (фото: pixabay)\

Немецкая овчарка

Назначение немецкой овчарки не заканчивается только в качестве охранника. Она также может стать преданным компаньоном и даже бережной няней.

Немецкая овчарка (фото: pixabay)

Кавказская овчарка

"Кавказцы" справятся с охраной участка даже без специальной дрессировки. В этом им помогает врожденное недоверие и даже неприязнь ко всем, кроме своей семьи.

Кавказская овчарка (фото: pixabay)

Акита-ину

Недоверие к чужакам у собак, принадлежащих к той же породе, что и знаменитый Хатико, тоже в крови. Впрочем, как и другие свойства: выдержка, физическая сила и выносливость.

Акита-ину (фото: pixabay)

Раньше мы писали, как понять, что ваш пес вас тайно ненавидит.

Также читайте, почему собаки на одних людей лают, а на других нет.

Читайте РБК-Украина в Google News
собакитварини