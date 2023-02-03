4 лучших породы собак для охраны частного дома (фото)

Среднеазиатская овчарка (алабай)

Собаки этой породы прекрасно осознают поставленную перед ними задачу и ни за что не впустят незнакомцев на территорию, находящуюся под их охраной.

Алабай (фото: pixabay)\

Немецкая овчарка

Назначение немецкой овчарки не заканчивается только в качестве охранника. Она также может стать преданным компаньоном и даже бережной няней.

Немецкая овчарка (фото: pixabay)

Кавказская овчарка

"Кавказцы" справятся с охраной участка даже без специальной дрессировки. В этом им помогает врожденное недоверие и даже неприязнь ко всем, кроме своей семьи.

Кавказская овчарка (фото: pixabay)

Акита-ину

Недоверие к чужакам у собак, принадлежащих к той же породе, что и знаменитый Хатико, тоже в крови. Впрочем, как и другие свойства: выдержка, физическая сила и выносливость.

Акита-ину (фото: pixabay)