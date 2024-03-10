4 правила ухода за кожей лица весной, без которых не удастся сохранить красоту

Очистка кожи

"Очищающие средства выбирайте без агрессивных ПАВ - поверхностно-активных веществ. Очищайте кожу тщательно, но не до скрипа. Обязательно смывайте макияж", - советует врач.

Тарнавская объясняет, что есть три стадии очищения кожи лица:

очищение от декоративной косметики. Для снятия макияжа подойдет мицеллярная вода

умывания с помощью молочка, геля, пенки или мусса. Для сухой кожи используйте молочко, для комбинированной или жирной - гель. Для любой кожи, в частности для чувствительной, подойдут пенки, муссы

пилинг или неагрессивный скраб для быстрой регенерации кожи раз в неделю

Особый уход за Т-зоной

"Блеск на лбу, носу и подбородке после зимней спячки можно запросто принять за жирную кожу. Но не спешите с этим. Т-зоне нужен отдельный уход. Именно здесь чаще всего образуются черные точки и воспаления", - говорит Тарнавская.

Она добавляет, что изменение косметики с акцентом на жирную кожу может пересушить остальную часть эпидермиса, но не дать эффекта в проблемных зонах. Для Т-зоны требуется бережная очистка и обязательное увлажнение. В противном случае можно получить гиперсекрецию сальных желез, поскольку кожа защищается от внешнего воздействия.

Тоник восстанавливает сбалансированный уровень рН кожи и увеличивает проницаемость полезных компонентов.

Весной кожа нуждается в особенном уходе (фото: Freepik)

Увлажнение кожи

"Весной кожа любого типа требует увлажнения. Наносит крем или эмульсию массирующими движениями до полного впитывания. Измените текстуру крема на более легкую. И присмотритесь к профессиональным сывороткам, обычно их можно наносить на лицо, включая зону вокруг глаз", - советует дерматолог.

По ее словам, хитами остаются средства с высоким содержанием витаминов Е, С, ресфератрола, альфа-липоевой кислоты, гиалуроновой кислоты - это антиоксиданты, которые дают хорошую защиту от свободных радикалов.

"После зимы кожа теряет влажность. Виной тому погода и сухой воздух в отапливаемых помещениях. Процедуры для увлажнения могут быть разными: утренние, дневные и ночные кремы, маски, питательные составы", - объясняет врач.

Обращайте внимание на следующие компоненты в составе:

антиоксиданты: ресвератрол, витамины С и Е, коэнзим Q10

увлажняющие компоненты: гиалуроновая кислота, сквалан, глицерин

манноза, рамноза

масла и экстракты растений

Использование SPF-защиты

"С наступлением весны усиливается солнечная активность. Ультрафиолет может негативно отразиться на состоянии кожи лица: преждевременное старение, пигментация, родинки, аллергия, снижение иммунитета, онкология. Чтобы риски минимизировать, обязательно используйте солнцезащитный крем", - отмечает Тарнавская.

Она добавляет, что зимой в условиях города достаточно использовать крем из SPF 15, а весной защитных фильтров должно быть не менее 30, на пляже и в горах - 50. Обратите внимание на маркировку UVA, UVB, PPD/PI/PA+++. Лучше, чтобы продукт содержал все три маркера.