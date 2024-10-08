4 эффективных упражнения, которые помогут быстро накачать ягодицы

Правильное питание и комплекс действенных упражнений помогут сделать ягодицы упругими и красивыми. К тому же, такие физические упражнения можно легко выполнять дома.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу тренера и врача Ульяны Вернер.

Что следует учесть

Существует стереотип, что для того, чтобы накачать ягодицы, нужно часто выполнять приседания. На самом деле, качать ягодицы этими упражнениями может быть вредно, и ими точно не стоит ограничивать вашу программу.

Красивые седалищные мышцы формируются благодаря гармоничному образу жизни, а не зацикленности на одном комплексе упражнений.

К тому же, часто люди во время выполнения упражнений делают акцент на мышцах ног, а не ягодицах. Именно это и есть частой ошибкой.

Как накачать ягодицы

Болгарские выпады

Болгарские выпады - это вариация обычных приседаний в выпаде, только задняя нога опирается не на пол, а на скамью или степ.

Встаньте на расстоянии 60-120 сантиметров от скамейки (расстояние будет зависеть от роста), спиной к ней.

Одну ногу положите на лавку так, чтобы ступня была на одной линии с бедрами. Далее выполните приседания, пока колено задней ноги почти не коснется пола.

Колено передней ноги должно быть под прямым углом. Пресс должен быть напряжен, спина ровная, взгляд направлен вперед.

Болгарские выпады (фото: кадр с видео)

Сумо и румынская тяга

Стань прямо, ноги поставьте на ширине бедер, возьмите обтяжение (гантели) в руки.

Сделай глубокий вдох и наклоняйся вперед, пока гантели не очутятся на уровне середины голени.

Важно делать наклоны отведением таза назад.

Сделайте внизу паузу на секунду и на выдохе вытолкните себя в исходное положение бицепсами бедра и ягодиц.

Сумо и румынская тяга (фото: кадр с видео)

Приседания с колен

Сначала нужно стать на колени и делать приседания. Важно делать приседания ягодицами на пяты именно отведением таза назад.

Приседания с колен (фото: кадр с видео)

Приседания

Перед тем, как начать приседать, не забудьте размяться.

Вдохните и переместите таз назад и вниз, чтобы сделать приседания. Старайтесь достичь такого положения, чтобы бедра были параллельны коленям.

Оставайтесь в нижнем положении не более 1 секунды. В противном случае вы можете потерять необходимое напряжение в мышцах.

Приседания (фото: кадр с видео)