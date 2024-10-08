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4 эффективных упражнения, которые помогут быстро накачать ягодицы

Вторник 08 октября 2024 18:01
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4 эффективных упражнения, которые помогут быстро накачать ягодицы Упражнения, которые помогут накачать ягодицы (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Уляна Вернер

Правильное питание и комплекс действенных упражнений помогут сделать ягодицы упругими и красивыми. К тому же, такие физические упражнения можно легко выполнять дома.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера и врача Ульяны Вернер.

Что следует учесть

Существует стереотип, что для того, чтобы накачать ягодицы, нужно часто выполнять приседания. На самом деле, качать ягодицы этими упражнениями может быть вредно, и ими точно не стоит ограничивать вашу программу.

Красивые седалищные мышцы формируются благодаря гармоничному образу жизни, а не зацикленности на одном комплексе упражнений.

К тому же, часто люди во время выполнения упражнений делают акцент на мышцах ног, а не ягодицах. Именно это и есть частой ошибкой.

Как накачать ягодицы

Болгарские выпады

Болгарские выпады - это вариация обычных приседаний в выпаде, только задняя нога опирается не на пол, а на скамью или степ.

Встаньте на расстоянии 60-120 сантиметров от скамейки (расстояние будет зависеть от роста), спиной к ней.

Одну ногу положите на лавку так, чтобы ступня была на одной линии с бедрами. Далее выполните приседания, пока колено задней ноги почти не коснется пола.

Колено передней ноги должно быть под прямым углом. Пресс должен быть напряжен, спина ровная, взгляд направлен вперед.

4 эффективных упражнения, которые помогут быстро накачать ягодицыБолгарские выпады (фото: кадр с видео)

Сумо и румынская тяга

Стань прямо, ноги поставьте на ширине бедер, возьмите обтяжение (гантели) в руки.

Сделай глубокий вдох и наклоняйся вперед, пока гантели не очутятся на уровне середины голени.

Важно делать наклоны отведением таза назад.

Сделайте внизу паузу на секунду и на выдохе вытолкните себя в исходное положение бицепсами бедра и ягодиц.

4 эффективных упражнения, которые помогут быстро накачать ягодицыСумо и румынская тяга (фото: кадр с видео)

Приседания с колен

Сначала нужно стать на колени и делать приседания. Важно делать приседания ягодицами на пяты именно отведением таза назад.

4 эффективных упражнения, которые помогут быстро накачать ягодицыПриседания с колен (фото: кадр с видео)

Приседания

Перед тем, как начать приседать, не забудьте размяться.

Вдохните и переместите таз назад и вниз, чтобы сделать приседания. Старайтесь достичь такого положения, чтобы бедра были параллельны коленям.

Оставайтесь в нижнем положении не более 1 секунды. В противном случае вы можете потерять необходимое напряжение в мышцах.

4 эффективных упражнения, которые помогут быстро накачать ягодицыПриседания (фото: кадр с видео)

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