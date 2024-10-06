5 лучших беговых тренировок для похудения и уменьшения жира на животе

Когда дело доходит до потери веса, то уменьшение жира на животе занимает одно из первых мест. Помимо преимуществ похудения, регулярный бег может помочь улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, увеличить мышечную силу и ускорить метаболизм.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

60-минутная ходьба и бег

Эта тренировка идеально подходит для начинающих, желающих развивать выносливость, сжигая калории.

Чередование ходьбы и бега помогает улучшить тело, обеспечивая фантастическую тренировку для сжигания жира.

Начните с 5-минутной быстрой ходьбы, чтобы разогреть мышцы.

Чередуйте 4 мин ходьбы и 2 мин бега. Повторяйте этот цикл в течение 50 мин.

Закончите 5-минутную медленную ходьбу, чтобы ваш пульс нормализовался.

Пробежки с интервалами

Тренировка включает в себя короткие вспышки интенсивности, чтобы сжигать жир быстрее. Это отличный вариант для тех, кто не имеет времени, но хочет максимально сжечь калории.

Разминка: начните с 5 мин пробежки, чтобы подготовить тело к более быстрым интервалам.

Тренировка: чередуйте одну минуту умеренного и быстрого бега. Повторяйте эту схему в течение 10 минут.

В конце закончите 5 мин медленным темпом пробежки.

Бег и силовая тренировка

Добавление силовых упражнений в режим бега не только увеличивает сжигание калорий, но и сохраняет мышечную массу.

Следует начать с 5 мин медленного бега. Далее бегайте 5 мин и сделайте 15 приседаний, 10 отжиманий и 20 "альпинистов".

Затем вернитесь на беговую дорожку и пробежите еще 5 минут.

Завершите тренировку 5-минутной медленной ходьбой, чтобы нормализовать частоту сердечных сокращений.

Тренировка на беговой дорожке с наклоном

Бег на наклоне приводит к тому, что мускулы будут работать интенсивнее. Эта тренировка отлично подходит для привлечения сердечно-сосудистой системы и содействия потере жира.

Следует начать с 5-минутной ходьбы на ровном склоне. Установите наклон на 4% и бегайте в течение 10 мин. Каждые 5 минут увеличивайте наклон на 1% максимум до 10%. Поддерживайте стабильный темп бега в течение всего времени.

В конце убавьте наклон до 0% и закончите 5-минутной медленной ходьбой.

Бег с утяжелительным жилетом

Ношение утяжеленного жилета придает сопротивление, помогая увеличить сжигание калорий и повысить выносливость мышц, особенно ног и тела.