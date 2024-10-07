Как сделать идеальную планку для похудения и прочности мышц: подробная инструкция
Для похудения и крепости мышц спины, ног и рук врачи советуют делать планку. Это простое упражнение, но оно имеет очень много преимуществ для организма.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Как правильно выполнять планку
Планка особенно полезна, поскольку одновременно привлекает несколько групп мышц, помогая улучшить осанку и баланс.
Такое упражнение не только для посетителей тренажерного зала, ведь ее можно и выполнять дома. Оно поддерживает повседневную деятельность, укрепляя мышцы в функциональных движениях.
Начальное положение:
- станьте в планку, разместив руки прямо под плечами, чуть шире ширины плеч
- полностью вытяните руки, прижмите ладони к земле и разведите пальцы для стабильности
- выпрямите ноги, балансируя на "носочках"
- держите тело на прямой линии от головы до пяток
Правильное исполнение движений:
- напрягите мышцы ягодиц и квадрицепсов, чтобы сохранить равное положение тела
- держите бедра на одном уровне со всем телом - избегайте их провисания или поднятия
- сохраняйте нейтральное положение шеи, глядя немного вперед, чтобы позвоночник выровнялся
- задержитесь в этом положении на нужное время, удерживая сердце задействованным и дыша медленным темпом
Преимущества планки
Планки предлагают преимущества, кроме основной прочности. Постоянно включая их в свой распорядок дня, вы получите следующую пользу:
- укрепляет не только мышцы живота, но и поясницу, спину, руки, ноги и ягодицы
- помогает снять напряжение с уставшей спины, что очень важно для офисных работников
- ускоряет метаболизм, в результате чего вы сжигаете больше калорий
- безопасна для суставов и позвоночника
- положительно сказывается на органах брюшной полости
- придает бодрости и стабилизирует эмоциональное состояние
Виды планок
Обычная планка
Эта вариация позволяет больше сосредоточиться на стабильности мышц, не нуждаясь в поддержании полного веса руками, что делает ее идеальной для новичков.
Обычная планка (фото: eatthis.com)
Боковая планка
Боковая улучшает прочность боковых мышц. Поскольку вы поддерживаете тело одной рукой, это также помогает повысить баланс и стабильность.
Чтобы выполнить такое упражнение, следуйте таким советам:
- начните в положении высокой планки с вытянутыми руками
- поверните тело в сторону, поставив ноги друг на друга
- поднимите противоположную руку к потолку, держа бедра приподнятыми, а тело - прямым
- поменяйтесь сторонами и повторите
Боковая планка (фото: eatthis.com)
Планка "Jack"
Упражнение добавляет кардио-компонент к традиционной планке. Это динамическое движение прорабатывает ваши ноги, привлекает тело и увеличивает интенсивность тренировки.
Выполните упражнение так:
- начните в положении высокой планки, вытянув руки и выпрямив тело
- широко прыгайте ногами в сторону
- делайте нужное количество повторений на время
Планка "Jack" (фото: eatthis.com)
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