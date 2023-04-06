4 глупые ошибки, которые делают почти все мужчины на свиданиях: как женщине стоит реагировать

Ошибка 1. Скучные разговоры

Мужчина в надежде впечатлить даму сердца, начинает увлеченно рассказывать о научной фантастике, об истории использования волоконной оптики в телекоммуникациях, о спорте, о работе или выбирают другую тему, которая явно неинтересна его собеседнице.

Дело в том, что женщины очень часто попадают в ситуацию, когда мужчина на свидании начинает обсуждать тему, в которой она совершенно не разбирается и ей она не интересна.

Когда мужчина долго рассуждает о скорости интернета, о возможностях компьютеров или о гравитации, женщины могут лишь кивать головой и улыбаться. И через полчаса или час они хотят только одного - уйти.

Мужчины так поступают, так как в обществе малознакомой женщины часто чувствуют себя глупо и поэтому они начинают говорить на темы, в которых разбираются лучше всего.

Если ваш новый знакомый именно так и поступает, то не спешите сбрасывать его со счетов - скорее всего он просто хочет произвести на вас впечатление. Можно плавно переключить разговор на другую тему или с юмором и деликатно намекнуть, что лучше поговорить о чем-то другом.

"Будьте честны с мужчиной и не бойтесь прервать его, пытаясь перевести беседу на другую тему. Возможно, он не знает, что говорит слишком много или что вас эта тема не интересует. Если вы притворитесь заинтересованной, то это еще больше его вдохновит", - рекомендует психолог.

Кстати, реакция на попытку прервать неинтересный разговор будет также очень важна. Мужчина может извиниться и переключиться на что-то другое, может разочароваться и слегка обидеться, а еще - ему может стать стыдно, и он будет бояться взглянуть на женщину. А дама получит дополнительную информацию о новом человеке.

Ошибка 2. Он не пришел на свидание или сильно опоздал

Такой промах можно даже назвать роковым, так как слишком хорошо показывает его характер. Сам факт неприятный, но дает отличный шанс попрактиковаться потом в отказах.

Однако психолог рекомендует в такой ситуации давать мужчине еще один шанс, чтобы исправиться. Не стоит принимать на свой счет такое поведение и задаваться вопросом, имеете ли вы отношение к его неправильным действиям.

Правда заключается обычно в том, что вы не знаете, что случилось. Может он перепутал дни, время, он забыл о встрече, у него заболел кот и пришлось мчаться к ветеринару, или друг застрял на трассе, и он помчался его спасать. В любом случае - вы причину не знаете.

И да, в любой ситуации мужчина должен был оставить вам сообщение, написать или позвонить и так далее. Но в реальном мире ситуация иная и возможно парню трудно справляться с неожиданными обстоятельствами.

Копланд рекомендует женщинам не звонить и не писать сообщение до тех пор, пока вы рассержены. Когда успокоитесь - нужно вежливо выяснить, что произошло.

Не кричите и не обвиняйте - так мужчина закроется в себе и замолчит. Позвольте ему извиниться и оправдаться. Если вас объяснение удовлетворит - дайте еще один шанс. Если нет - то стоит ответить твердое "нет". Если снова не придет - тем более.

Ошибка 3. Мужчина ведет себя так, что его хочется пожалеть

Увы, далеко не все мужчины умеют вести романтические беседы и не знают, как подойти к женщине. И это может даже стать хорошим признаком, так как хорошие, честные, серьезные и трудолюбивые парни обычно не выглядят крутыми романтиками и соблазнителями. И на первых свиданиях они неуклюжи, могут ударить в грязь лицом.

Это не значит, что любой парень, который ведет себя в начале общения неуклюже, вам должен подойти. Но и не давать парню шанса за то, что он сказал глупость или совершил ошибку - не стоит.

"Дайте мужчине возможность вести себя так, как он может, и если он тот, с кем стоит развивать отношения, то он скоро научится вести себя с вами романтично и нежно. Если вы его прощаете, это не значит, что вы склонны к всепрощению или миритесь с оскорбительным поведением. Это значит, что вы даете мужчине возможность исправиться и идете ему навстречу, когда он пытается быть романтичным, даже если он при этом неуклюж", - подчеркивает психолог.

Ошибка 4. Он быстро и настойчиво начинает домогаться женщину

Некоторые мужчины могут начать приставать практически сразу, и женщине стоит заранее решить, как она будет на это реагировать. Большинство мужчин стараются сделать первый шаг и соблюдать ту скорость сближения, которую задает женщина. Ваша реакция зависит от ваших требований и от того, чего вы хотите в конечном счете от мужчины.

Вам нужно решить для себя, что именно станет для вас оскорбительным и до какой степени вы можете считать себя оскорбленной. Запомните, что мужчина может сделать первый ход к сближению потому, что он неверно истолковал ваше поведение.

Когда он делает то, что, по вашему мнению, ему не следовало бы делать, вы сами решаете, простите ли вы его. В конечном счете это зависит от того, насколько безопасно вы чувствуете себя в его обществе, насколько, по вашему мнению, он перешел границы дозволенного, и от того, что вы хотите от него получить.