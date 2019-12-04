4 грудня: яке свято відзначають сьогодні, що заборонено робити

Яке сьогодні свято. 4 грудня 2019 року віруючі відзначають свято Введення у храм Пресвятої Богородиці. У батьків Пресвятої Богородиці Йоакима та Анни не було дітей, і вони пообіцяли, що якщо у них з'явиться дитина, то вони віддадуть її на службу Богові у Єрусалимський храм.

Всевишній почув їхні молитви і подарував їм дочку, яку назвали Марією. Коли дівчинці виповнилося три роки, батьки з нею прийшли до храму і віддали її первосвященику Захарії. Пресвята Богородиця довгий час була в храмі, до заручин зі святим Йосифом.

Варто зазначити, що свято Введення в храм Пресвятої Богородиці належить до дванадесятих неперехідних свят православної церкви, яке широко розповсюдилося в IX столітті.

Введення в храм Пресвятої Богородиці (фото: wikimedia.org)

Всі прикмети 4 грудня

Якщо сьогодні будуть сильні морози, то варто чекати на сувору зиму;

Якщо пішов сніг, значить до весни він вже не розтане;

Якщо буде морозний день, значить літо обіцяє бути жарким;

Якщо ви хочете, щоб весь рік у сім'ї всі були здорові і водилися гроші, то треба, щоб в будинок першим зайшов молодий красивий чоловік з грошима.

Що не можна робити сьогодні

Не варто в цей день заходити вранці в чужий будинок, щоб уникнути нарікань, що ви принесли нещастя.

В цей день не можна впускати до себе додому старих, немічних та убогих людей, оскільки в сім'ї можуть початися проблеми зі здоров'ям і заведуться злидні.

Сьогодні не потрібно нікому нічого позичати, оскільки через це в ваш будинок може постукати біда.