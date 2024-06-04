4 июня: какой церковный праздник сегодня, как привлечь богатство и благополучие

Сегодня, 4 июня праздник - православные украинцы чтят память святого Митрофана, патриарха Царьградского по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Митрофан происходил из знатной семьи. Его отец, Дометий, был братом римского правителя Проба. После перехода в христианство Дометий стал пресвитером, а затем и епископом. После смерти Дометия его сыновья Проб и Митрофан продолжили его дело.
Святой Митрофан был известен своей святой жизнью и мудростью, что привлекло внимание императора Константина Великого. Император взял его в Рим, а затем перенес в Византию (Константинополь), где Митрофан был назначен патриархом на I Вселенском Соборе 325 года.
Митрофан умер в 326 году в возрасте 117 лет. Его святые мощи покоятся в Константинополе, в храме, возведенном в его честь.
Святитель Митрофан, Патриарх Константинопольский (иллюстрация: blyzhchedoboga.com.ua)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Также не рекомендуется хлопать кого-то по плечу - можно "нахлопать" болезнь.
Вместо этого считается, чтобы быть счастливым в этот день, нужно много работать.
А еще важно убрать в доме и зажечь свечи вечером - это привлекает богатство и благополучие.
В этот день молодые девушки плели венки и пускали их по воде, чтобы погадать свою судьбу. Считалось, что если венок поплывет, то девушку ждет счастье, а если утонет - ее ждут трудности.
Сегодня именины празднуют: Василий, Гаврило, Дмитрий, Иосиф, Николай, Семен, Акилина, Елизар, Иван, Митрофан, Назар, Петр, Ян, Марта, София, Мария, Марфа.
По гороскопу люди, родившиеся сегодня - Близнецы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Напомним, ранее уже появился церковный календарь праздников на июнь.
Читайте также церковный календарь на лето 2024 года.
При написании материала были использованы источники: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ, а также SogodniSvyato и Википедия.