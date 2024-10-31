Звезда "Дневников вампира" выходит замуж: как выглядит ее жених и их история любви (фото)

Звезда "Дневников вампира", актриса Нина Добрев сообщила в сети радостную новость - ее возлюбленный, олимпийский чемпион Шон Уайт сделал ей предложение руки и сердца.

"Прощай, парень, привет, жених", - прокомментировала 35-летняя актриса пост.

На фото показана романтическая атмосфера, в которой актрисе сделали предложение. Она и ее возлюбленный стоят возле шикарной арки из живых цвет, рядом расставлены свечи, а на полу рассыпаны лепестки роз.

Также девушка засветила на фото кольцо с бриллиантом внушительных размеров.

Нина Добрев с бойфрендом (фото: instagram.com/nina)

Как Шон Уайт организовал предложение руки и сердца

В комментарии одному из СМИ, Шон рассказал, что уже давно хотел сделать Нине предложение, но планы постоянно менялись и он откладывал это событие.

Накануне Добрев заявила, что плохо себя чувствует и останется дома. Тогда спортсмен решил взять инициативу в свои руки. Он попросил отправить ей фальшивое приглашение на званый ужин Vogue, якобы организованный Анной Винтур в ресторане "Золотой лебедь" в Нью-Йорке, зная, что возлюбленная не сможет пропустить такое мероприятие.

Нина сделала прическу и макияж и отправилась по указанному адресу, нервничая, что опаздывает.

Когда актриса пришла в ресторан, ее насторожило, что там было очень тихо. Но потом она увидела Шона и все, что он организовал для нее. Затем молодой человек сделал ей предложение, после чего в зале появились их родные и друзья.

По сообщением в СМИ, он подарил ей кольцо в пять карат от Лоррейн Шварц.

Нина Добрев с бойфрендом (фото: instagram.com/nina)

Что известно о будущем муже Нины Добрев

Шон Уайт - американский сноубордист, трехкратный олимпийский чемпион. Ему 38 лет.

В 2006 и 2010 годах Шон выигрывал золото на Олимпийских играх, для победы ему было достаточно первой попытки.

В 2018 году спортсмен завоевал свое третье олимпийское золото.

На Олимпийских играх 2022 года в Пекине занял четвёртое место (лучшее среди американцев) в хафпайпе, после чего завершил спортивную карьеру.

Шон Уайт также известен по множеству фильмов и игр о сноуборде.

В 2011 году он снялся в роли самого себя в фильме "Секс по дружбе" с Милой Кунис и Джастином Тимберлейком.

С 2013 года встречался с вокалисткой группы Phantogram Сарой Бартел.

С конца 2019 года встречался с актрисой Ниной Добрев, которой в итоге сделал предложение.

Нина Добрев с бойфрендом (фото: instagram.com/nina)

Кто такая Нина Добрев

Добрев - канадская актриса болгарского происхождения. Наиболее известна по роли Елены Гилберт / Кэтрин Пирс в телесериале "Дневники вампира" (2009-2017).

Нине 35 лет, замужем она никогда не была. С 2011 по 2013 год встречалась с Иэном Сомерхолдером, партнером по сериалу "Дневники вампира".

Нина Добрев (фото: instagram.com/nina)