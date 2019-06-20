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+34 і ні хмаринки: які області постраждають від аномальної спеки (фото)

STYLERЖиття    20.06.2019 - 06:45
+34 і ні хмаринки: які області постраждають від аномальної спеки (фото)
Погода в Україні 20 червня (фото: Getty Images)

Погода в Україні буде загрозливою для тих, хто важко переносить спеку

Погода в Україні у четвер, 20 червня, принесе сильну спеку на значну частину країни. У той же час, деякі області постраждають від гроз і злив. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

До речі, синоптик Наталка Діденко розповіла про погоду на найближчий тиждень.

Так, сьогодні грози і дощі очікуються на Західній Україні. Температура повітря в регіоні складе від +27 до +31 тепла.

Інша ж частина країни буде страждати від нестерпної спеки і безхмарного неба. Вітер також буде помірним - від 5 до 10 метрів за секунду.

+34 і ні хмаринки: які області постраждають від аномальної спеки (фото)

Погода в Україні 20 червня (колаж: РБК-Україна)

Середня температура по Україні в четвер - від +29 до +32 градусів, на Півдні стовпчики термометрів покажуть до +33 спеки, а в Дніпропетровській області температура підвищиться до +34 градусів.

У Києві сьогодні також буде спекотна і суха погода - від +30 до +32 градусів.

+34 і ні хмаринки: які області постраждають від аномальної спеки (фото)

Погода в Україні 20 червня (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що ураган під Дніпром перетворив центр міста в озеро.

А також писали про те, що через проливний дощ Львів став нагадувати Венецію, а сильний вітер наламав дерев.

До речі, в мережі показали небувалу повінь у Тернопільській області. Вируючі потоки води зносили все на своєму шляху.

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