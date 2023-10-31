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31 октября: почему этот день опасен и что делать категорически нельзя

Вторник 31 октября 2023 06:00
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31 октября: почему этот день опасен и что делать категорически нельзя Какой праздник 31 октября (Getty Images)
Автор: Styler

31 октября православные верующие чтят память преподобного Никодима и преподобного Спиридона. Они жили в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в XII веке.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Традиции 31 октября

Оба святых прославились тем, что сотворяли чудеса. Однажды загорелась печь, и они смогли потушить огонь, оставшись при этом невредимыми. После этого случая в народе преподобных Никодима и Спиридона начали почитать как хранителей дома от пожара.

Народные приметы сегодняшнего дня

  • Если сегодня солнечная и ясная погода, то в ближайшие дни стоит ожидать сильный ветер
  • Если громко чирикают воробьи, то будет теплая погода
  • Если воробьев не слышно, значит похолодает
  • Если медведь соорудил берлогу на возвышенности, то весной начнется сильное половодье
  • Если снегирь будет петь, значит скоро наступит зима

Что нельзя делать сегодня

Старайтесь ни с кем не ссориться и не вступать в конфликты, так как в этот день недруг может вас сглазить.

Также запрещалось поднимать пуговицу, которая отлетела из одежды.

День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Всеволод, Герман, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Николай, Петр, Роман, Сергей, Степан, Трофим, Федор, Яков.

Напомним, ранее появился церковный календарь на 2024 год.

Также мы рассказывали, какие праздники и памятные даты будут в ноябре 2023 года.

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